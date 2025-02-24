【量大強漲股整理】GTC大會、工具機展登場下【機器人股】，可鎖定誰?

鉅亨研報 2025-02-24 18:00

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 195.28 億元，投信買超 27 億元，自營商賣超 38.19 億元，三大法人合計賣超 206.47 億元 ，其中，外資、自營商由買轉賣，投信則由賣轉買

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美國大型科技股上週五大幅下挫，拖累美股表現，道瓊指數終場重挫 748 點，那斯達克與費城半導體指數分別下跌 2.2% 與 3.2%，市場關注的 (NVDA-US) 輝達股價下跌 4%，(UNH-US)聯合健康大跌 7%，(TSM-US)台積電 ADR 小跌 0.9%，市場對經濟數據感到不安，密西根大學 2 月消費者信心指數終值為 64.7，低於市場預估的 67.5，顯示消費者信心轉弱，未來 3 到 5 年的長期通膨預期升至 3.5％，創下 1995 年以來最高紀錄，同時，美國 2 月 Markit 服務業 PMI 降至 49.7，代表服務業景氣轉弱，美國公債殖利率下跌，10 年期公債殖利率降至 4.43%，為兩週來低點，投資人也關注全球疫情動態，新冠疫苗股因中國發現新型冠狀病毒的報導而大漲，此外，前美國總統川普表示，(AAPL-US)蘋果將把在墨西哥的製造業務遷回美國，以避免關稅戰，俄烏戰爭進入第三年，川普聲稱最快可能在本周落幕，本週市場焦點包括輝達財報與 1 月個人消費支出（PCE）物價指數，市場預測 1 月 PCE 年增率為 2.5％，較前月 2.6％下降，核心 PCE 預計降至 2.6％，台股今日受到美股回檔的影響下，指數開低後，盤中一度下跌超過 260 點，尾盤跌幅收斂，終場下跌 164.94 點，收在 23565.31 點，下跌 164.94 點，成交量來到 3618 億元，今日台股收量縮黑 K 棒，雖然收黑，不過台股在回測半年線時均獲支撐，呈現「上有壓、下有撐」的震盪格局，量能若有效放大下，將有機會續攻向上，選股重於選市。

即將迎接三月份，市場焦點將轉向各大產業會議與展覽，將有機會帶動相關族群表現，2 月 26 日 輝達法說會是 AI 產業關鍵指標、MWC 世界行動通訊大會 5G、半導體與 AI 手機概念股、工具機展自動化設備與機器人概念股、太空衛星展低軌衛星將都是大家可留意的重點。

權值股方面表現相對疲弱，(2330-TW) 台積電，下跌 1.83%，收在 1075 元，台積電仍是影響台股走勢的關鍵，目前面臨季線攻防戰，賣壓雖有所減輕，但市場仍在觀望，投資人可參考台積電 ADR 的走勢來判斷未來趨勢；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.55%，收在 184 元，輝達將於下周公布財報，市場對其 GB200 AI 伺服器的出貨成長充滿期待。AI 代工大廠鴻海與，GB200 已於本季正式量產並出貨，為達成輝達截至 1 月底的會計年度交付目標，鴻海在台灣與越南廠區於農曆春節期間全力動員，投入超過 5,000 名員工加班趕工，確保生產進度，此舉也印證了輝達執行長黃仁勳的說法：「鴻海 Blackwell 已順利量產，取得巨大成功。」；(2454-TW) 聯發科，上漲 2.32%，收在 1545 元，法人看好聯發科今年營運表現，隨著 AI PC、車用市場需求增長，公司與輝達攜手佈局 AI 應用，進一步拓展市場版圖，此外，聯發科在低軌衛星領域深耕已久，未來不僅計劃將衛星通訊功能導入手機晶片，其 NR-NTN（非地面網路）衛星晶片也有機會打入 SpaceX 等國際大廠供應鏈，搶攻衛星通訊商機，並受惠於川普推動的太空產業計畫。

台股雖然短線震盪回檔，但佳螢 2025.2.23(日) 本周昨日公開在經濟日報領先的股票，雙雙噴出! 亮燈漲停! 再創新高!

動車 + CoWoS + 機器人三題材加持的，即將挑戰六字頭大關!

(1536-TW) 和大，台股最熱門的機器人概念股之一，外資單周買超 1.3 萬張。主因是和大與台積電、鴻海、上銀，共同入選大摩百大機器人概念股，同時與高鋒合作成立和大芯科技，3 月底前推出 CoWoS 先進封裝檢測原型機，大摩推出的第一篇人形機器人一百強報告，主要集中在美、中、日等國家的機器人概念股，

一再強調由虧轉盈加上工具機展登場下將會發動，(4534-TW) 慶騰，作為專業粉末冶金製造廠，其業務範圍涵蓋機器人及高科技元件的應用，【電動車 + AI 散熱】雙題材股，近幾年積極轉型，從傳統汽車、3C、電動工具機等應用產業，將觸角延伸 AI 散熱及齒慶騰開始轉型，目前商用車前期投入開發的成果已逐漸顯現，. 除產品已經通過整車廠的嚴格台架測試外，也取得車廠一階供應商資格並陸續交貨；至於乘用車也已與多家國際汽車零配件大廠供貨多年，除建立穩固合作關係外也取得車廠一階供應商資格並陸續交貨外資持續進場! 爆發力可期。

(6558-TW) 興能高大漲逾 + 7% 以上! 再創波段新高! 飆股一檔接著一檔賺，大盤重挫，佳螢會員持股檔檔強勢上攻，通通驗證佳螢選股冠軍的實力! 名不虛傳! 未來持續關注本週市場關注美國總統川普政策，具有較大變數，另外輝達將在 26 日公布財報，將反映在台股 27 日表現。

【機器人股】，可鎖定誰?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師