旭軟發行CB籌資2.25億元完成募集 訂2/21掛牌交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-19 18:49

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鉅祥 (2476-TW) 旗下軟板廠旭軟 (3390-TW) 以發行可轉換公司儥進行市場籌資，今 (19) 日完成募集，籌資 2.25 億元資金，將在 2 月 21 日掛牌交易。

旭軟這筆 CB 的轉換價爲 26.2 元，溢價率爲 102.02%。

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旭軟的發行 CB 籌資案主要爲支應新廠的購置案，旭軟爲集中生產，決議以 3.5 億元買下龜山廠毗鄰的金琦豐紡織廠廠房、土地資產，旭軟預計再投入 1 億元資金改善其機電等設備，預計將在 2025 年第四季投入生產。

旭軟的此一增加 4.5 億元的資本支出案，將購置 1257 坪土地及 901 坪廠房，主要爲將在外承租用於進行後段生產二廠及間接支援生產的三廠遷入集中在自有的新購廠房生產。