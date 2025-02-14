旭軟購置龜山新廠資產預計下周完成交割 將於Q4投產

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-14 10:09

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鉅祥 (2476-TW) 旗下軟板廠旭軟 (3390-TW) 在原有的顯示器 (LCM) 外應用，並積極提升汽車工業控制等應用的比重，在客戶端方面，旭軟並於 2024 年再新增兩大日系客戶的工控軟板訂單，旭軟購置龜山新廠資產將於下周完成交割，預計第四季投產。

旭軟爲集中生產，決議以 3.5 億元買下龜山廠毗鄰的金琦豐紡織廠廠房、土地資產，旭軟預計再投入 1 億元資金改善其機電等設備，預計將在 2025 年第四季投入生產，。

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旭軟的此一增加 4.5 億元的資本支出案，將購置 1257 坪土地及 901 坪廠房，主要爲將在外承租用於進行後段生產二廠及間接支援生產的三廠遷入集中在自有的新購廠房生產。