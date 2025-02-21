王毅見俄羅斯外長 稱中俄新時代全面戰略協作夥伴關係向更高水準邁進

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-21 10:20

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中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周四（20 日）在南非約翰內斯堡出席 20 國集團（G20）外長會期間會見俄羅斯外長拉夫羅夫。

中國外交部的聲明指出，王毅表示，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係正在向更高水準、更廣維度邁進。雙方互利合作穩中有進，戰略協作緊密有效，為維護兩國和兩國人民共同利益、推進世界多極化進程發揮重要作用。中方願同俄方不折不扣落實好兩國元首重要共識。

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王毅說，今年迎來世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立 80 周年，具有重大歷史意義。中俄雙方要以共同紀念「80 周年」為契機，深化中俄戰略協作，積極弘揚正確二戰史觀，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，捍衛全球南方國家正當權益，推動建構平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

依據中國外交部的聲明，拉夫羅夫表示，普丁總統同中國國家主席習近平為俄中關係和戰略協作指明了方向。俄方願與中方以此為遵循，加強高層交往，深化經貿、金融、人文等領域務實合作，推動俄中全面戰略協作夥伴關係取得更大發展。

俄方高度認同中方提出的全球倡議，高度評價俄中高水準互信，願同中方繼續在金磚機制、上合組織、聯合國、20 國集團等框架下加強溝通協調。

拉夫羅夫介紹了烏克蘭戰爭的最新發展和俄方考慮，表示俄方著眼解決危機的根源問題，致力於尋求達成公平、可持續、符合聯合國憲章的和平方案。