俄羅斯侵略烏克蘭滿3年 今年將迎「大結局」？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-24 14:23

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俄羅斯侵略烏克蘭滿 3 年了，最近兩周局勢出現戲劇性變化。先是美國總統川普強勢推進和平進程，分別與俄烏領導人通話，就重啟和談作出積極表態。隨後，美俄繞過烏克蘭與歐洲在沙烏地阿拉伯舉行會談。緊接著，英法領導人將於本周赴美與川普討論烏克蘭問題。

消息人士透露，川普政府希望推動俄烏在 4 月 20 日復活節前停戰，似乎這場二戰結束以來歐洲最大規模的戰爭即將迎來大結局。

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據《中新社》周一（24 日）報導，在中國現代國際關係研究院學術委員會副秘書長丁曉星看來，在戰事膠著狀態下，談判難度較大，主要面臨三大核心分歧：領土問題、烏克蘭「入約」與安全保障問題、戰後安排問題。

「儘管大家都想談，但分歧巨大，面對這些具體的『硬骨頭』問題，談判將非常困難。所以重啟和談只是第一步，未來還很漫長。」丁曉星說。

中國社科院俄羅斯東歐中亞所研究員張弘稱，實際上，俄羅斯不僅希望要解決烏克蘭的問題，還要解決導致烏克蘭問題的根源，即西方對俄羅斯的戰略擠壓圍堵。「但是北約（NATO）不願意低頭，美國可能也不願意做這種矮化自己形象的舉措，所以各方在戰略問題上的磋商，也會有一定難度。」

張弘表示，俄羅斯的談判籌碼體現在三個方面：

一是軍事籌碼，如核武、高超音速飛彈等，俄羅斯在軍事上具有優勢和主動權。

二是儘管俄羅斯經濟上有困難，但俄羅斯是仍有可能繼續支撐戰略目標。

三是俄羅斯國內政治穩定。烏克蘭雖相對弱勢一點，但烏克蘭手上仍有歐洲價值觀牌、道義牌。

丁曉星認為，烏克蘭現在能做的是繼續拉住美國和歐洲，同時自身要加強軍力建設，包括發展無人機等。此外，庫爾斯克也算是烏方的一個籌碼。

在丁曉星看來，2025 年烏克蘭戰爭迎來了轉折點，很有可能從激烈衝突階段轉為「邊打邊談」階段。衝突僵持了三年，在誰都無法擊敗對方的情況下，雙方都在想如何以對自己最有利的方式收場。

此外，川普上台後急於甩掉烏克蘭問題的包袱，希望儘快結束戰爭，給重啟和談帶來了機會。

張弘則認為，今年有望重啟和談，但能否實現停火，還有待觀察。「現在美俄有共識，但是俄烏沒共識，美烏沒共識，甚至美歐都缺乏共識。沒有烏克蘭的配合，就沒有真正的停火。」