大立光去年下半年股息57.5元 全年配息額度97.5元創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-24 17:56

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蘋果供應鏈大立光 (3008-TW) 今 (24) 日董事通過 2024 年全年稅後純益爲 259.15 億元，年增 44.75%，每股純益 194.17 元，同時，大立光並決議對去年下半年股利配發每股現金 57.5 元，訂 3 月 20 日除息交易，加計已配發的上半年的每股 40 元股息，全年計配發 97.5 元股利，改寫歷年年度股利配發新高。

但如以大立光 2024 年全年的每股純益 194.17 元計算，大立光的 2024 年全年股息配發率僅爲 50.21%，與上年的配發率 50.34% 相近，大立光對去年的下半年股利 57.5 元現金，3 月 20 日除息交易，4 月 17 日發放，此次大立光的除息，將發放 76.74 億元的現金給股東。

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大立光股價今天收盤價報 2745 元，較昨日上漲 10 元或 0.37%，成交量萎縮爲 263 張，成交值 7.21 億元。三大法人外資買超 57 張，投信買超 3 張，自營商賣超 15 張，合計爲買超 44 張

大立光 2025 年 1 月受季節性影響，單月營收 49.48 億元，月減 12.21%，年增 10.63%。 2 月營運動能略較 1 月下滑，但大立光維持先前法說會指出的 2025 年 1-2 月營收將較去年同期的 78.56 億元成長的看法。依此推算，大立光 2025 年 2 月將至少達成 30 億元以上的水準。

大立光累計 2024 年全年營收爲 594.58 億元，毛利率 52.41%，年增 3.69 個百分點，全年稅後純益爲 259.15 億元，年增 44.75%，每股純益 194.17 元。