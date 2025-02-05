大立光1月營收49.48億元月減12%年增10% 估2月營運動能減

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-05 15:48

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光學元件股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊， 2025 年 1 月受季節性影響，單月營收 49.48 億元，月減 12.21%，年增 10.63%。 2 月營運動能略較 1 月下滑，但大立光維持先前法說會指出的 2025 年 1-2 月營收將較去年同期的 78.56 億元成長的看法。

依此推算，大立光 2025 年 2 月將至少達成 30 億元以上的水準。

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大立光統計，由 2025 年 1 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品居多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品占比為 10-20%。

大立光 2024 年全年營收爲 594.58 億元，毛利率 52.41%，年增 3.69 個百分點，全年稅後純益爲 259.15 億元，年增 44.75%，每股純益 194.17 元。