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〈台股開盤〉大立光法說按讚 台積電、聯發科營收公布備受期待 聯手撐住2萬3

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-10 09:53

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〈台股開盤〉台積發力帶動大盤漲逾百點 生技、光學成亮點。(圖：shutterstock)

台股今 (10) 日以 23067.46 點、小跌 13 點開出，大立光挾法說行情，帶頭上漲約 8%；上市櫃公司 12 月營收本周密集公布後，股價各有表現，台積電、聯發科預定今天公布營收，早盤股價雙雙持穩在平盤之上，聯發科股價更上漲近 3.5%，成為權值股穩盤的重心，帶動指數最高來到 23202.25 點，守穩在 23000 點之上，早盤預估全日成交量僅 3000 億元，較前一日明顯減少。

早盤權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 10 元，漲 0.9%，來到 1110 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 55 元，漲逾 3.5%；鴻海 (2317-TW)、日月光 (3711-TW) 於平盤上方遊走，而聯電 (2303-TW)(UMC-US)、廣達 (2382-TW)、均於平盤下方遊走。


大立光 (3008-TW) 9 日召開法說會財報亮眼，早盤漲逾 8%，帶動光學類股走強，澤米 (6742-TW) 漲逾 4%、玉晶光 (3406-TW) 漲逾 3%、中揚光 (6668-TW)、今國光 (6209-TW)、揚明光 (3504-TW) 均漲近 2%。

隨著冬季到來，流感、麻疹疫情升溫，生技醫療類股走勢強勁，泰福 - KY(6541-TW) 漲逾 4%，國光生 (4142-TW)、保瑞 (6472-TW) 均漲近 4%，南光 (1752-TW) 漲逾 3%，睿生光電 (6861-TW)、光麗 - KY(6431-TW) 漲近 3%。

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台積電11000.00%
中揚光534.33%
南光42.453.03%
保瑞8003.23%
國光生23.63.06%
泰福-KY65.84.94%
揚明光60.30.67%
今國光27.453.20%
玉晶光469.50.75%
澤米70.6-5.61%
大立光26803.28%
廣達284.5-1.22%
聯電41.2-0.96%
日月光投控167.50.90%
鴻海182-0.55%
聯發科14752.43%
光麗-KY14.851.02%
台積電207.12-2.03%
聯電 ADR6.40.16%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.54
加權指數法興(購) 槓桿7.19
加權指數法興(售) 槓桿6.82
加權指數法興(售) 槓桿6.98

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