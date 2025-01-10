〈台股開盤〉大立光法說按讚 台積電、聯發科營收公布備受期待 聯手撐住2萬3

台股今 (10) 日以 23067.46 點、小跌 13 點開出，大立光挾法說行情，帶頭上漲約 8%；上市櫃公司 12 月營收本周密集公布後，股價各有表現，台積電、聯發科預定今天公布營收，早盤股價雙雙持穩在平盤之上，聯發科股價更上漲近 3.5%，成為權值股穩盤的重心，帶動指數最高來到 23202.25 點，守穩在 23000 點之上，早盤預估全日成交量僅 3000 億元，較前一日明顯減少。