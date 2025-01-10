〈台股開盤〉大立光法說按讚 台積電、聯發科營收公布備受期待 聯手撐住2萬3
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-10 09:53
台股今 (10) 日以 23067.46 點、小跌 13 點開出，大立光挾法說行情，帶頭上漲約 8%；上市櫃公司 12 月營收本周密集公布後，股價各有表現，台積電、聯發科預定今天公布營收，早盤股價雙雙持穩在平盤之上，聯發科股價更上漲近 3.5%，成為權值股穩盤的重心，帶動指數最高來到 23202.25 點，守穩在 23000 點之上，早盤預估全日成交量僅 3000 億元，較前一日明顯減少。
早盤權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 10 元，漲 0.9%，來到 1110 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 55 元，漲逾 3.5%；鴻海 (2317-TW)、日月光 (3711-TW) 於平盤上方遊走，而聯電 (2303-TW)(UMC-US)、廣達 (2382-TW)、均於平盤下方遊走。
大立光 (3008-TW) 9 日召開法說會財報亮眼，早盤漲逾 8%，帶動光學類股走強，澤米 (6742-TW) 漲逾 4%、玉晶光 (3406-TW) 漲逾 3%、中揚光 (6668-TW)、今國光 (6209-TW)、揚明光 (3504-TW) 均漲近 2%。
隨著冬季到來，流感、麻疹疫情升溫，生技醫療類股走勢強勁，泰福 - KY(6541-TW) 漲逾 4%，國光生 (4142-TW)、保瑞 (6472-TW) 均漲近 4%，南光 (1752-TW) 漲逾 3%，睿生光電 (6861-TW)、光麗 - KY(6431-TW) 漲近 3%。
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