航海界那個男人回來了 顏益財接任台驊總經理

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-24 18:12

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貨攬業者台驊控股 (2636-TW) 今 (24) 日召開董事會，通過總經理人事異動案，原總經理侯倬倫將於 2 月底退休，由公司創辦人暨台驊物流董事長顏益財接任總經理一職。

台驊表示，顏益財作為公司創辦人，長年致力海運和物流產業的經營管理，成功打造了公司目前的發展格局，在當前市場變化迅速的環境下，回歸將進一步鞏固並有效執行公司的長期策略，並憑藉過去的經驗，帶領公司持續成長、應對市場挑戰，為未來發展提供穩固的領導。

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台驊也樂觀看待顏益財與現任董事長張立秋的合作，是行業經驗與金融專長相輔相成，將進一步強化管理團隊的協同效應，並有助於公司在規劃投資併購和資本運作方面，達到更高效益。

張立秋擁有豐富的金融市場專業知識，並在金融投資、資本運作及風險管理方面具備深厚的經驗，對台驊未來在金融市場上的布局及投資併購策略上，產生重要影響，