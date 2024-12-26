航海王顏益財正式卸任 張立秋接下台驊董座
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-26 17:51
台驊控股 (2636-TW) 今 (26) 日召開股東臨時會，完成董事全面改選，隨即召開董事會推選張立秋為新任董事長；台驊說明，此次推選反映公司對專業與穩健治理的高度重視，也顯示全力邁向永續經營與成長的決心。
新任董事會成員包括張立秋 (益爵投資股份有限公司代表人)、黃偉祥 (大聯大控股股份有限公司代表人)、劉彩轉 (長捷國際開發股份有限公司代表人)、賴文豪、魏標昌 (益緯投資股份有限公司代表人)、謝齡誼 (菖隆投資股份有限公司代表人)，而陳錦旋、林志雄和廖勝利三位為獨立董事。
股東會結束後，台驊也隨即召開董事會，推選張立秋為新任董事長。
台驊說明，張立秋擁有深厚的市場洞察力與金融產業經驗，長期在業界建立廣泛且穩固的合作網絡，未來將致力帶領台驊深化全球市場資源整合，進一步鞏固在國際市場的競爭優勢。
台驊目標提升經營效率、強化治理績效並創造股東價值，推動多元化經營，實現穩健成長與永續發展。
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