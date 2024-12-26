航海王顏益財正式卸任 張立秋接下台驊董座

台驊控股 ( 2636-TW ) 今 (26) 日召開股東臨時會，完成董事全面改選，隨即召開董事會推選張立秋為新任董事長；台驊說明，此次推選反映公司對專業與穩健治理的高度重視，也顯示全力邁向永續經營與成長的決心。

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台驊說明，張立秋擁有深厚的市場洞察力與金融產業經驗，長期在業界建立廣泛且穩固的合作網絡，未來將致力帶領台驊深化全球市場資源整合，進一步鞏固在國際市場的競爭優勢。