興櫃新兵報到 精誠金融科技12日每股80元掛牌

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-10 10:42

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精誠金融科技 (7819-TW) 將於 12 日以每股 80 元登錄興櫃，隨著去年底推出第三方支付服務，專注於效率收款，而今年多家超商和加油站連鎖通路進行刷卡機換機潮，樂觀看可迎來強勁的成長動能。

精誠金融科技營運涵蓋刷卡機端末設備、刷卡機維運服務暨特店商化服務、信用卡收單授權清算系統、第三方支付、點數支付和電子發票加值服務，是國內產品最完整的 OMO 零售金流服務業者。

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精誠金融科技說明，去年投入 OMO 的新業務方向，將特約商店服務視為主要發展對象，推出了第三方支付服務、電子發票加值中心和點數支付等三大數位金流服務。

而與國內市場現行第三方支付服務不同之處在，精誠金融科技的第三方支付專注於效率的收款，不再提供超商物流、宅配貨到付款等功能，而是復刻國際支付巨頭 Adyen 和 Checkout，導入情境支付，提供訂閱制、Token service、多功能刷卡機、電子發票加值平台等輔助工具，為中小型店家提供簡單快速的 OMO 收款服務。

而點數支付服務是專為遊戲業者設計發行的數位序號遊戲點數卡，協助業者能以較低的費率成本完成收款，並可規避偽盜冒等風險，玩家以信用卡或虛擬帳號等線上方式購買，並至合作的業者平台進行交換轉贈或轉售，去年 12 月持續保持成長且單月已超過 1.7 億元的銷售規模。

目前精誠金融科技刷卡機穩占全年市場需求量 5.2 萬支的 50% 以上銷售量，信用卡收單授權清算系統市占更有 70% 之多，而刷卡機維運暨特店商化服務，更是國內少數擁有全台都設有服務人力的維運團隊，全年無休提供特約商店刷卡機及電子票證 Dongle 的維運服務。