學測志願好難選？不只資工人蹭AI熱攻佔科技業 「這學群」當工程師也很夯！

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-24 14:57

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學科能力測驗成績在明 (25) 日出爐，考生與家長們又要開始煩惱志願該如何選填。全球 AI 競賽白熱化，不只讓資工、工程學群成熱門科系，數、物系畢業生有超過 6 成投身科技產業，主要擔任的職務類別前 5 名中更有 4 名與工程師相關。

近年受到 AI 帶動、黃仁勳效應加持影響，又有中國大陸 AI 新創公司 DeepSeek 橫空出世，前 Google 董事總經理簡立峰更形容，DeepSeek 可說是「小米加步槍，打破美國 AI 七雄的護城河。」改變美國主導的 AI 七雄壟斷格局，加劇全球 AI 競賽白熱化。在此競爭環境下，科技業前景一片暢旺，畢業後的出路成為高中生選填志願時的重要考量，也讓資工、工程學群在選填志願時受到考生喜愛。

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有鑒於此，精準的落點分析對考生及家長來說更加重要。1111 人力銀行技術顧問葉耿甫指出，優化改版後的 1111「落點分析」網站 (https://1111.com.tw/253970/) 介面設計簡潔易懂、操作流暢，搜尋 / 篩選功能完善，提供多元升學管道資訊及最受歡迎的學長姐備審資料範本與升學專家備註，並導入 AI 模型和數據分析工具，不僅囊括學測、分科測驗、統測成績的落點預測，更搜羅全台近三千個學系，新增考科組合篩選功能，考生可以自行篩選校系參採科目，方便比對志願。

1111 人力銀行發言人曾仲葳表示，AI 熱潮席捲全球，推升理工人才需求熱度，根據 1111 人力銀行調查顯示，科技業對缺工問題評分高達 6.45，高居各產業之冠，顯示專業人才市場供需失衡，企業求才若渴。調查也指出，科技業偏好晉用的三大學群依序為資工學群 50.6%、工程學群 49.3%、數理化學群 31.2%，可見對於理工人才的需求已經外溢到周邊系所，帶動數理化等基礎科學背景人才身價看俏。

另一份 1111 人力銀行針對數、物系學生的調查也顯示，數物系畢業生有超過 6 成投身科技產業，主要擔任的職務類別前 5 名中更有 4 名與工程師相關，分別為軟體工程師 12%、半導體工程師 10%、品管工程師 10% 及設備工程師 6%，平均月薪更是高達 69,600 元 (不包括獎金 / 年終 / 分紅)，對比主計總處公布的 2024 年前 9 月上班族平均每月實質經常性薪資 43,133 元明顯高出 26,467 元。