岱稜去年獲利年增76%每股賺3.9元 擬配2.75元股息創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-24 16:18

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真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 今 ( 24 ) 日公布 2024 年財報，全年歸屬於母公司的稅後純益 3.66 億元，年增 76.47%，每股純益 3.9 元，今天董事會決議，每股擬配發現金股利 2.75 元為掛牌後新高，其中包含盈餘配發 2.5 元，以及資本公積發 0.25 元，配息率逾 7 成。

岱稜 2024 年全年稅後純益 3.66 億元，年增 76.47%，每股純益 3.9 元。獲利為 2007 年掛牌後的歷史次高，主要係營收成長的明顯帶動，今年仍以審慎看待營運走勢。

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同時以岱稜今天岱稜收盤價 58.4 元計算，配發 2.75 元現金股利，股息現金殖利率爲 4.7%。

岱稜 2024 全年營收 29.93 億元，年增 21.72％，為歷史次高。由近期之營收表現可看見北美市場佈局持續發酵之成果，其中，受惠於產品銷售組合持續優化、外銷匯率助攻及訂單回溫生產稼動率拉升，全年毛利率以 38.5% 寫下歷史新高，年增 7.93 個百分點，營業利益率也同步創高，雖 2024 年第二季因環保事件之空污費估列使業外支出大幅增加，然整體稅後淨利率仍大幅成長，相較 2023 年呈現三率三升表現優異。針對空污費之補繳，岱稜表示公司仍會致力透過行政救濟程序爭取合理並符合公司實際排放量的理算方式，以維護股東權益。

岱稜 2024 年全年稅後後純益 3.66 億元，年增 76.47%，每股純益 3.9 元

岱稜其中 2024 第四季營收 7.16 億元，季減 17.96%，年增 10.03%，單季毛利率 36.85%，季 2.57 個百分點，年增 2.29%，略低於全年毛利率，主係第四季受颱風因素影響放假天數較多影響生產稼動所致。單季稅後純益爲 8635 萬元，季減 32.52%，年增 24.64%，單季每股純益 0.92 元

今年 1 月岱稜合併營收 2.42 億元，雖月減 3%，惟年增 3%，在產業淡季期間且農曆春節假期工作天數少之情形下，1 月營收表現不俗，呈現淡季不淡。

展望 2025 年，公司主管表示除了繼續深耕美國市場，拓展美國市占之外，希望將美國市場之成功經驗再次帶往歐洲，波蘭子公司預計於 2025 第二季開始營運，有望挹注歐洲地區營運成長；此外目前在原物料價格仍處相對低檔且外銷匯率及產品銷售組合有望延續 2024 年的表現，在不考慮國際政治局勢問題等無法掌控影響因素下，2025 年度之毛利率表現可期。