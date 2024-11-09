〈熱門股〉岱稜獲利倍增賺贏去年全年 股價創16年新高周漲18%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-09 10:10

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真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 8 日股價爆量 1.8 萬張攻上漲停價 72 元，創 16 年來新高，同時，岱稜 2024 年前三季獲利表現亮麗，稅後純益 2.8 億元，每股純益 2.98 元，已超過 2023 年全年表現，繼美國之後，岱稜將於波蘭成立歐洲子公司，希望將美國市場的成功經驗再次帶往歐洲。

美國市場第三季銷售旺，岱稜 2024 年第三營收 8.73 億元，毛利率 39.42%，季減 1.96 個百分點，年增 6.9 個百分點，稅後純益 1.28 億元，季增 96.01%，年增 73.38%，每股純益達 1.36 元；2024 年前三季營收 22.77 億元，毛利率 39.01%，年增 9.87 個百分點，稅後純益 2.8 億元，年增 100%，每股純益 2.98 元。

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岱稜擬發行無擔保可轉換公司債 (CB)，面額爲 5 億元，籌資用途將運用於轉投資波蘭子公司、償還銀行借款及充實營運資金，已獲金管會申報生效，依時程規劃，此一 CB 發行的籌資案，最快將在 11 月底完成募集。

岱稜股價 8 日收在 72 元，創 16 年來新高，技術線型在越過頸線位置後，日成交量的量能遞增且技術線型高檔鈍化，將有利多頭。