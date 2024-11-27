岱稜冷燙箔再獲台灣精品獎 雷射技術開創視覺新境界

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-27 17:40

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匯聚台灣各產業的創新領航者，「台灣精品獎」第 33 屆頒獎典禮於今 (27) 日盛大舉行，岱稜科技 (3303-TW)) 的雷射平版冷燙箔 CF5.1P（以下簡稱 CF-5.1P）在本屆獲獎肯定，此殊榮由經濟部外貿協會頒發，見證岱稜產品在產業上的優異成就。

台灣精品獎有「台灣產業界奧斯卡獎」之譽，在今年近千件產品參賽作品中，透過「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」 及「臺灣產製」五大構面的嚴格選拔機制，岱稜榮幸名列於今年台灣精品獎的 100 多家廠商中，這當中，「化工製品、紡織及包裝」領域僅占得獎產品 3%，挑戰難度高。岱稜產品不斷突破技術門檻，提供卓越的裝飾效果外，更作為永續包裝的推行者，持續提供兼顧視覺吸引力與友善環境的解決方案。

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本次獲獎的 CF5.1P 結合平版冷燙與雷射結構壓印工法，創造多元的圖紋效果。不僅實現出色的 2D 效果，不需要雷射效果的地方，直接不轉印雷射冷燙箔即可，不需覆蓋多層白墨，保留紙張原本的顏色與紋理。當冷燙疊上四色，更如同為印件套上濾鏡，創造多層次光澤效果，突破色彩想像，還可搭配光油突顯細節與質感，如此有層次的金屬色澤效果深受設計師與品牌商喜愛，大幅應用於卡牌、食品、美妝、日用品、海報等商品，為全球客戶創造更多價值。

岱稜雷射平版冷燙箔 CF5.1P 應用在卡牌上，呈現出多層次的金屬光澤。(圖：岱稜提供)

同時，相較於傳統燙金技術，CF5.1P 在生產時不僅可以同時完成燙金與印刷，更提供至 1020mm 的大寬幅，提供更大面積的包裝印刷選擇，達成更高的生產效率，助力印刷廠提升產能與經濟效益。

岱稜科技身為燙金箔產業領導者，自 1990 年創立以來，致力於研發高質量燙金箔材料，至今已有七項產品榮獲台灣精品獎殊榮。產品深耕全球，行銷全球近 70 個國家，深受歐美及日本等高品質市場青睞。做為全球大型印刷集團選用的燙金箔供應商，針對近年包裝設計產業關切的永續問題，岱稜的燙金產品燙金後不影響包裝回收，經 INGEDE 國際脫墨驗證和 EN 13432/ASTM D6400 可堆肥驗證，證明燙金後的包裝可脫墨、可回收、可堆肥，為友善環境的裝飾選擇。透過技術創新與環保承諾，岱稜將不斷突破，為客戶與市場創造更多價值。