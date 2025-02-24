車用新兵報到 友鋮明起競拍 底價每股33.06元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-24 16:15
富邦證券輔導的友鋮 (7718-TW) 將於明 (25) 日起受理競價拍賣作業，自 2 月 25 日起至 2 月 27 日止，競拍底價敲定為每股 33.06 元，開標日為 3 月 4 日，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於 3 月 6 日開始公開申購。
友鋮是專營特殊汽車零配件的供應商，提供高度客製化產品，主要供應給美國和歐洲的汽車品牌業者。
友鋮表示，研發人員具備優秀的冷鍛製程優化和模具設計能力，能減少二次加工工序，降低額外加工成本和時間，因而可提供客戶更具競爭力的報價及交期。
為拓展全球業務商機，友鋮已積極前往日本參展並獲得新客戶，看好今年日本市場帶來的成長性。
友鋮去年前三季合併營收 18.34 億元，有望回到 2023 年的水準，稅後純益 1.97 億元，每股純益 (EPS)4.82 元。
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