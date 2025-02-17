美AM客戶接單熱 虎山今年拚營收雙位數成長

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-17 15:06

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AM 車門把手製造商虎山 (7736-TW) 將於 18 日舉行上市前業績發表會，虎山董事長陳映志表示，美國客戶下單動能強勁，今年營收有望再繳雙位數成長，目前台灣五廠正在建造中，預計明年第一季完工，而未來也不排除到美國設廠。

陳映志說，美國總統川普的政策難以預料，但觀察到「美國客戶新案已經不丟中國，這就是很大的成長機會，過往 20 年這些廠商都是培養中國供應商」，在可以預計的未來，這樣的趨勢不會改變。

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對於美國計畫 4 月起對進口汽車加稅，陳映志指出，會影響終端售價，但因虎山是採用 FOB 報價，不會有影響。

虎山台灣五廠位於瑞芳工業區，設置有自動物流倉儲，樓地板總面積 10641 坪，投資逾 12 億元，預計明年第一季完工，而在美國，已先在南加州設立研發中心，近期在賓州也買下一個辦公室。

虎山年銷售近 1000 萬支車門把手，擁有超過 2 萬種不同品號，銷售遍及美洲、歐洲、亞洲等全球 100 多個國家，耕耘 AM 市場超過 40 年，擁有超過 500 家客戶，去年車門把手占比約為 62%，車用鏡頭占 10%，而其他零組件 (如車用扣件、窗戶升降機、塑膠零件及線材等) 約占 28%。

若以銷售區域來看，北美占比高達 72%，歐洲占 9%，其他地區則占 19%，隨著 AM 2.0 產品線的擴展，虎山樂觀看待，未來幾年，北美市場營收持續成長，且中南美洲和其他市場將有進一步擴張潛力。

陳映志強調，近年來更積極推動 AM2.0 產品策略，定位於中至高價位市場，主打高品質升級零件，並透過保險公司、售後維修廠、改裝零售店等多元渠道進行銷售，毛利率可高於業界，並明顯優於 OE 和傳統 AM 零件。