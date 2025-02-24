東科-KY 去年三率三升 EPS 12.68元 擬發現金股利10.47元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-24 17:26
聲學廠東科 - KY(5225-TW) 董事會後今 (24) 日決議通過 2024 年全年財報，營收 124.05 億元，年增近 2 成，毛利率、營業利益率與稅後淨利率三率三升，去年全年 EPS 12.68 元，並決議配發現金股利 10.47 元，預計 3 月 27 日為除息交易日。
東科 - KY 會中同時通過現金股利決議配發 10.47151662 元，配發率 82.6%，維持往年配發率水準，預計 3 月 27 日為除息交易 日，4 月 22 日發放股利，5 月 28 日為股東會召開日，來年營運持續正向穩健。
東科 - KY 累計 2024 年營收 124.05 億元，年增 16.6％；毛利率 17.2％，年增 1.7 個百分點；營業利益 8.8 億元，年增 55％；營益率 7.1%，年增 1.7 個百分點；稅後淨利 9.5 億元，年增 78.6％；淨利率 7.7，年增 2.7 個百分點，每股純益 12.68 元。
東科 - KY 指出，由於趨於規模經濟優勢，營運體質更加更加，且深耕韓日電視品牌客戶及拓展歐洲精品音響客戶產品深度與廣度，穿戴式裝置耳機類產品營收佔比也翻倍成長。
東科 - KY 提到，川普對等關稅政策 4 月 2 日將宣布，屆時會再調整越南二廠選址，調整產能配置以因應貿易關稅戰的備援，以強化應變能力與準備。
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