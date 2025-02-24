外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.52%，報1.0512元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 14:10
截至台北時間24日14:10，歐元/美元上漲0.0054點漲幅達0.52%，暫報1.0512點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.41%
- 近 1 週：-0.31%
- 近 3 月：+0.39%
- 近 6 月：-6.54%
- 今年以來：+0.99%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.91，本日上漲0.07%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.85，本日上漲0.26%
- 美元/瑞郎相關性-0.84，本日上漲0.19%
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