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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.52%，報1.0512元

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 14:10


截至台北時間24日14:10，歐元/美元上漲0.0054點漲幅達0.52%，暫報1.0512點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.41%
  • 近 1 週：-0.31%
  • 近 3 月：+0.39%
  • 近 6 月：-6.54%
  • 今年以來：+0.99%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.83，本日上漲0.31%
  • 紐元/美元相關性0.80，本日上漲0.28%
  • 澳元/美元相關性0.71，本日上漲0.35%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.91，本日上漲0.07%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.85，本日上漲0.26%
  • 美元/瑞郎相關性-0.84，本日上漲0.19%

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歐元/美元1.04880.29%
英鎊/美元1.26380.06%
紐元/美元0.57470.12%
澳元/美元0.63680.20%

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