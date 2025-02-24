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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.3%，報1.3319元

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 10:50


截至台北時間24日10:50，美元/新加坡幣下跌0.004點跌幅達0.3%，暫報1.3319點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.43%
  • 近 1 週：-0.22%
  • 近 3 月：-0.77%
  • 近 6 月：+2.75%
  • 今年以來：-2.07%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.86，本日下跌0.18%
  • 美元/瑞郎相關性0.83，本日下跌0.27%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日下跌0.37%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.91，本日下跌0.62%
  • 英鎊/美元相關性-0.82，本日下跌0.45%
  • 紐元/美元相關性-0.81，本日下跌0.44%

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美元/新加坡幣1.3323-0.27%
人民幣/美元0.1381880.22%
歐元/美元1.05120.52%
英鎊/美元1.26720.33%
紐元/美元0.57560.28%

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