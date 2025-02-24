外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.3%，報1.3319元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 10:50
截至台北時間24日10:50，美元/新加坡幣下跌0.004點跌幅達0.3%，暫報1.3319點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.43%
- 近 1 週：-0.22%
- 近 3 月：-0.77%
- 近 6 月：+2.75%
- 今年以來：-2.07%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.86，本日下跌0.18%
- 美元/瑞郎相關性0.83，本日下跌0.27%
- 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日下跌0.37%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
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