車市寒風刺骨！大陸集團再啟動裁員 近一年已砍掉1萬個職位

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-24 13:08

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德國一級車用零件供應商大陸集團 (Continental) 宣布，計劃在 2026 年年底前再裁減約 3000 個工作崗位。近一年來內，為節省成本、提升獲利能力，大陸集團累計裁員已超過 1 萬人。

大陸集團表示，這次裁員目標集中在研發部門，其中德國本土崗位佔比將低於一半。同時，也計劃在 2027 年前將研發投入佔比降至 10% 以下。

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早在 2023 年 11 月，大陸集團已表示，作為 2025 年起每年節省 4 億歐元開支計畫的一部分，將削減汽車部門的部分工作崗位，裁員規模預計將在四位數範圍內。

2024 年 2 月，大陸集團正式啟動裁員計劃，計劃裁掉全球員工的 3.6%，約 7150 人，其中包括 1750 個研發職缺、5,400 個行政管理職缺。大約 40% 的裁員將發生在德國，計畫 2025 年底前完成。

裁員的同時，大陸集團也對產線進行了調整，計劃在 2025 年關閉位於德國的 5 座工廠，以應對輪胎業務所面臨的挑戰，此舉將影響約 580 個工作機會。

大陸集團董事會成員 Philip Nelles 將這些舉措描述為為了確保公司未來經濟可行性所需的「痛苦舉措」。

歐洲汽車業正面臨需求疲軟，成本上升、中國品牌競爭，以及關稅威脅，導致許多汽車公司宣布裁員和關閉工廠。包括博世、Valeo、采埃孚、舍弗勒等知名零件公司均在 2024 年發布裁員計畫。

中國智慧新能源汽車的快速發展，讓市場對產品的需求發生了改變，終端產品的快速迭代，對零部件供應商的轉型速度也提出了前所未有的新要求。雖然大陸集團在智慧駕駛領域投入了大量資源，但產品開發速度及適應市場需求的能力遠不及中國新興公司。