美軍大地震！川普開火 參謀長聯席會議主席突然換人

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-24 13:00

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美國軍方高層上周五（21 日）突遭人事大地震，川普總統解除參謀長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr）的職務，並開除另外五名美軍高階官員，包括美國史上首位女性海軍作戰部長。

川普上周五在 Truth Social 的一篇帖子中表示，他將提名退休中將凱恩（John D. Caine）接替布朗，擔任參謀長聯席會議主席。凱恩曾是 F-16 戰機飛官，直到去年年底，他一直擔任中央情報局（CIA）軍事事務副主任。

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「參謀長聯席會議主席」一職是美國法定最高級別軍職，為總統、國防部長、國家安全委員會和國土安全委員會的首席軍事顧問。布朗是美國歷史上第二位擔任這一職位的黑人軍官，原本他將在 2027 年 9 月完成四年任期。

川普沒有具體解釋他決定換掉布朗的原因。只是在 TruthSocial 上寫道：「我要感謝布朗將軍為我國服務了 40 多年，包括擔任參謀長聯席會議主席。他是一位優秀紳士和傑出領袖，我祝願他和他的家人有一個美好的未來。」

布朗本人似乎對川普解雇毫無準備。在川普宣布這一消息時，布朗正在出差，就在川普發推文的幾個小時前，布朗的官方 X 賬號還發布了他在美墨邊境會見打擊非法移民部隊的照片。

川普的決定引發五角大厦震盪，也被外界認為是其清除「覺醒運動」影響的重要一環。

所謂「覺醒運動」，核心內涵是「多元化（Diversity）、平等（Equity）、包容（Inclusion）」，而川普一直旗幟鮮明反對「覺醒運動」。

事實上，早在去年川普上台之前，他就曾在競選中提過，上任後他會解僱那些「覺醒」的將軍和那些對 2021 年從阿富汗撤軍負有責任的人。當時就有消息傳出，川普計劃對軍方高層進行全面改組，包括解僱布朗。