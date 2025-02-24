孫正義談「星際之門」計畫 將讓AI算力每年暴增1000倍

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-24 13:54

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軟銀創辦人孫正義首度回應外界對「星際之門」（Stargate）計畫的質疑，他稱該計畫將使 AI 算力每年提升 1000 倍，短短幾年內就會爆發性成長到 10 億倍。

孫正義在邁阿密 FI 大會（Future Investment）擔任壓軸嘉賓，他表示「星際之門」計畫至少每年能生產 10 倍數量的晶片，假設每年生產的晶片數量是之前的 10 倍，每一顆新晶片又能提供比以前大約 10 倍的運算能力，這樣就相當於 10 × 10 倍。

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同時，OpenAI 每一代新模型的能力提升又可能達到 10 倍。那就是 10 × 10 × 10 倍，也就是 1000 倍算力提升。而且每 12 到 18 個月，就會有一個新周期。

所以第二個週期帶來的提升，是 1000 倍乘以 1000 倍，也就是一百萬倍；第三個週期到來時，又是另一個 1000 倍，那就是十億倍。

面對外界調侃他患有「DeepSeek 焦慮症」、在 「星際之門」投入 5000 億美元是「過度支出」，孫正義也給出直球回應。

他稱，「至少在 10 年內，AI 至少取代全球 5% 的 GDP，那就是 9 兆美元；如果是 10%，那就是 18 兆美元。所以，現今 GDP 的 5% 到 10%，將被這種超級智慧取代。」

他還說：「如果回報是每年 9 到 18 兆美元，為什麼應該省錢？我不明白。一點小小的差別，就能在市佔率上帶來巨大的回報。」

孫正義進一步指出，OpenAI 有驚人的工程師、奧特曼有驚人的領導力，在此基礎上，軟銀的責任是全力以赴、All in 投資，為 OpenAI 提供算力。