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〈車市〉和泰車TOYOTA拿下2024汽車類最佳品牌大賞

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-12 11:44

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和泰車TOYOTA拿下2024汽車類最佳品牌大賞。(圖：和泰車提供)

和泰車 (2207-TW)TOYOTA 榮獲 Yahoo Best Brand Awards 2024 汽車類最佳品牌大賞，展現品牌長期在台深耕經營的成果。

依 Yahoo 本次調查結果，消費者對汽車最重視的是耐用度、性能、優異安全保障、外型好看和價格合理，相對於男性，外型好看對女性消費者而言更重要，男性則相對更重視品牌個性符合自身。


而 50 歲以上的嬰兒潮世代和橘世代，重視耐用度、優異安全保障與品牌理念的程度，高於其他年齡層，年輕族群則是最重視性能，其中，在所有族群中，Y 世代特別重視外型，持續創新也是吸引年輕世代的重要因素。

TOYOTA 憑藉良好的妥善率、優異的安全配備和持續優化創新的品牌理念，不僅榮獲此獎項，年 1 月 TOYOTA 更以 12760 台成績，穩坐全市場冠軍，並創下同期新高，市占率高達 36.4%。

為回饋消費者的支持，2 月 TOYOTA 推出 RAV4、COROLLA CROSS 各熱門車款驚喜優惠，以衝刺第一季銷售數據。

Yahoo Big Idea Chair Awards(BIC) 是全球領先的廣告獎項盛事，於亞洲舉行已邁入第 16 屆，今年首度在台灣及香港市場聯合舉辦 Yahoo Best Brand Awards 2024 最佳品牌大賞，與全球知名市場研究公司 Kantar 合作，並經過 Yahoo 關鍵字搜尋熱度排序，在汽車、金融理財服務、食品飲料等熱門產業類別，挑選出超過 230 個品牌作為候選名單，吸引超過 41 萬次的用戶熱烈參與投票，最終於台灣選出 24 個深受消費者喜愛的最佳品牌。

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