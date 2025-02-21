川普2.0滿月囉！施羅德投信：美台日股向上攻堅 黃金目標價上調至3000美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-21 11:03

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川普上任至今滿月，已發布大小數十項行政命令，針對全球各國股債今年一月份對川普投顧的回應，施羅德投信表示，美股、台股與日股近期呈現休整，但可望持續上揚，美國大型股、黃金市場表現持續被看好，尤其黃金有 6 大利多，連華爾街投行都對 2025 年目標金價上調到 3000 美元以上。

施羅德投信統計，今年以來全球股市整體上漲 3.4%，其中歐洲市場表現最佳，上漲 6.5%。施羅德投信分析，過去一年歐洲市場相對落後，而今年在降息預期與經濟數據轉佳的帶動下，歐洲市場展現強勁反彈動能。相較之下，美股、台股與日股因 2024 年已經大幅上揚，因此雖然稍作休整，但整體仍維持走揚態勢，後市仍持續看好美國大型股、黃金市場表現。

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至於債券市場，受到川普政策干擾以及債務上限議題再次浮現，短期內金融市場恐較為波動，建議債券投資應回歸本質，以收息為主、資本利得為輔，推薦環球型多元債基金。

施羅德投信產品發展部副總經理林良軍指出，就今年目前來看，科技股在 1 月表現相對疲弱，跌幅達 1.1%。主要影響因素包括美國總統川普於 1 月 20 日就任，市場對其貿易與關稅政策的不確定性仍在消化中。同時，中國釋出低成本 AI 模型，使科技產業的競爭加劇。此外，由於科技股在 2024 年表現亮眼，部分資金轉向原物料、健康照護等相對落後的產業，導致科技股短期內面臨修正壓力。再者，半導體股在 1 月出現回檔，也影響了指數表現。

儘管科技股面臨調整，但施羅德投資集團旗下的美國大型股基金在 1 月上漲 5.1%，表現優於標普 500 指數的 2.8%。施羅德投信產品發展部副總林良軍表示，基金團隊積極調整持股結構，將科技股權值比例降至 30%，並適時增持 Facebook、Spotify 等成長性良好的標的，同時減碼 NVIDIA、Apple，以優化整體投資組合。在通訊、金融與健康照護產業保持中性或加碼配置，使基金在市場波動中具備較佳的抗震能力。

林良軍強調，美國大型股基金仍具投資價值，建議聚焦在投資組合超過 90% 為巨型股和大型股的基金，藉此掌握巨型股領漲趨勢；此外，AI 人工智慧、先進半導體、雲端運算等未來高成長創新主題，是基金創造超額報酬的決勝點。避險功能再現資金簇擁黃金市場 另外，黃金市場延續去年的漲勢，單在今年一月，施羅德 (環) 黃金基金單月即上漲 17.8%，優於同業 13-15% 的漲幅。

林良軍指出，金價 1 月上漲 7%，而施羅德 (環) 黃金基金以中小型金礦股為主 (佔投組近 7 成 )，遇到黃金市場多頭時局，通常具有較大的潛在上漲空間；另外，經理團隊特別聚焦擁有健康資產負債表、且持續創造穩定現金流量的高成長潛力金礦公司，因此基金表現大幅領先指數以及同業。

展望未來，林良軍認為投資人還是可以掌握黃金投資利多，理由如下：1) 川普新政及關稅貿易戰等不確定性推升對黃金的避險需求。2) 潛在地緣政治衝未解、仍有變數。3) 全球央行持續購金 / 中國央行恢復購金。4) 印度調降黃金進口稅率。5) 金礦股過去三年漲勢仍落後金價未來具補漲空間。6) 華爾街投資銀行對 2025 年目標金價已上調到 3000 美元以上，眾多利多，不妨把握。