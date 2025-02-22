消費者信心大降、召回、不與Uber合作 特斯拉挫近5%

鉅亨網編譯許家華 2025-02-22 10:45

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特斯拉 (TSLA-US) 周五 (21 日) 股價收跌 4.68%，與整體市場趨勢一致，電動車同業 Rivian (RIVN-US) 同日股價也下跌 4.70%，即使 Rivian 周四晚間甫公布季度毛利高於預期，顯見市場再次因消費者信心動搖而大幅下跌。

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沃爾瑪作為消費者的代表，本周稍早發布了低於預期的財測，且密歇根大學消費者信心指數也顯示消費者擔憂加劇，該指數 1 月下降 10% 至 64.7，降幅超出預期。消費者對未來 5 年的通膨預期達到 3.5%，為 1995 年以來最高水準。

市場消息

特斯拉周五宣布將在美國召回近 38 萬輛車，因為動力轉向輔助系統故障，恐在轉向時增加阻力，低速狀態下更明顯，從而提高碰撞風險。特斯拉表示，一些執行舊版軟體的 2023 年 Model 3 轎車和 Model Y 跨界車可能會出現電壓超載熄火，導致印刷電路板上的馬達驅動組件受損，因此公司已經發布了無線軟體更新來解決這個問題。

另外，Uber (UBER-US)執行長 Dara Khosrowshahi 周五表示，特斯拉計畫中的機器人計程車 (Robotaxi) 不打算在 Uber 共享平台上提供服務，未來將視 Uber(UBER-US)為競爭對手。特斯拉發言人對此沒有回應置評請求。

Rivian 第四季度首次實現正毛利潤，約 1.4 億美元，遠高於 FactSet 查訪的分析師共識 (6400 萬美元)。雖然毛利超出預期，但 Rivian 的財測卻不盡人意。Rivian 預期今年銷售量約 48500 輛，但華爾街期待銷售量近 5.5 萬輛。Rivian 去年銷售量約 5.2 萬輛。

儘管特斯拉在 2025 年面臨挑戰，但自美國川普總統上任以來，該股整體表現仍優於市場。然而，分析師對特斯拉股價看法分歧明顯。

長期看好的 Wedbush 分析師 Dan Ives 最近重申了對特斯拉的「超越大盤」評級，並指出即將推出的新車型將成為關鍵催化劑。相反，長期持悲觀態度的 GLH Research 分析師 Gordon Johnson 則預測，特斯拉 2025 年第一季度在中國和幾個歐洲國家的銷售將大幅下滑。