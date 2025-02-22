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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估下修至16.03元，預估目標價為268.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-22 02:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2024年EPS預估：中位數由16.39元下修至16.03元，其中最高估值17.32元，最低估值13.77元，預估目標價為268.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值17.32(17.32)8.519.4427.86
最低值13.77(13.77)4.868.3910.16
平均值15.66(15.66)6.4712.4315.6
中位數16.03(16.39)6.4810.5812.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.55億26.47億36.41億35.64億
最低值18.01億20.24億24.81億25.98億
平均值20.06億23.10億27.87億29.91億
中位數20.35億23.12億26.32億28.11億

歷史獲利表現

項目2022年2023年
EPS-1,925.9210.38
營業收入8.74億14.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTLN

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