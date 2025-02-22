鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估下修至16.03元，預估目標價為268.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 02:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2024年EPS預估：中位數由16.39元下修至16.03元，其中最高估值17.32元，最低估值13.77元，預估目標價為268.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.32(17.32)
|8.5
|19.44
|27.86
|最低值
|13.77(13.77)
|4.86
|8.39
|10.16
|平均值
|15.66(15.66)
|6.47
|12.43
|15.6
|中位數
|16.03(16.39)
|6.48
|10.58
|12.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.55億
|26.47億
|36.41億
|35.64億
|最低值
|18.01億
|20.24億
|24.81億
|25.98億
|平均值
|20.06億
|23.10億
|27.87億
|29.91億
|中位數
|20.35億
|23.12億
|26.32億
|28.11億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|EPS
|-1,925.92
|10.38
|營業收入
|8.74億
|14.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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