鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估上修至15.28元，預估目標價為235.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-22 00:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2024年EPS預估：中位數由14元上修至15.28元，其中最高估值17.32元，最低估值9.89元，預估目標價為235.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.32(17.32)
|8.51
|16.67
|36.86
|最低值
|9.89(9.89)
|5.19
|8.05
|10.16
|平均值
|14.66(14.22)
|6.86
|12.55
|19.96
|中位數
|15.28(14)
|6.69
|12.2
|16.62
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.55億
|26.22億
|35.29億
|33.21億
|最低值
|18.01億
|19.69億
|21.28億
|21.47億
|平均值
|19.62億
|22.59億
|27.26億
|27.78億
|中位數
|19.78億
|22.79億
|26.96億
|28.67億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|EPS
|-1,925.92
|10.38
|營業收入
|8.74億
|14.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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