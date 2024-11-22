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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估上修至15.28元，預估目標價為235.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-22 00:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2024年EPS預估：中位數由14元上修至15.28元，其中最高估值17.32元，最低估值9.89元，預估目標價為235.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值17.32(17.32)8.5116.6736.86
最低值9.89(9.89)5.198.0510.16
平均值14.66(14.22)6.8612.5519.96
中位數15.28(14)6.6912.216.62

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.55億26.22億35.29億33.21億
最低值18.01億19.69億21.28億21.47億
平均值19.62億22.59億27.26億27.78億
中位數19.78億22.79億26.96億28.67億

歷史獲利表現

項目2022年2023年
EPS-1,925.9210.38
營業收入8.74億14.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTLN

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