鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-3.38元，預估目標價為131.29元
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 00:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-3.23元下修至-3.38元，其中最高估值-1.32元，最低估值-5.09元，預估目標價為131.29元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-1.32(-1.32)
|-0.06
|-0.31
|0.56
|最低值
|-5.09(-5.09)
|-8.08
|-8.07
|-8.7
|平均值
|-3.29(-3.27)
|-3.4
|-3.32
|-2.92
|中位數
|-3.38(-3.23)
|-2.92
|-3.46
|-1.94
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.15億
|34.40億
|35.23億
|31.88億
|最低值
|24.48億
|18.48億
|18.01億
|22.60億
|平均值
|27.03億
|26.10億
|26.05億
|27.64億
|中位數
|27.29億
|26.18億
|26.39億
|28.30億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.07
|49.86
|40.76
|4.18
|營業收入
|5.50億
|224.30億
|181.93億
|41.29億
詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉主要指數開低 那指跌逾250點
- BioNTech與美政府和賓大和解新冠疫情授權費支付
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估下修至1.46元，預估目標價為127.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Glaukos公司GKOS-US的目標價調升至175元，幅度約8.02%
下一篇