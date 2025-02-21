〈台郡法說〉與美系主力客戶合作穩固 新傳輸及感測產品比重將提高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-21 18:35

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軟板廠台郡 (6269-TW) 今 ( 21) 日由財務長熊雅士召開法說會釋出展望，台郡除強調與主力美系手機客戶合作鞏固並參與本季發表新機的供貨之外，2024 年營運為谷底，2025 年開展 AI 傳輸技術整合與行動裝置產品線調整規劃，預期將在 2026 年營運完全恢復 2021-2022 年表現。

同時台郡樂觀預估 AI 伺服器應用營收占比 2025 年為高個位數百分比，2026 年的 AI 伺服器相關應用業績可望翻倍。

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成長動能方面，熊雅士指出，除了開展 AI 傳輸技術整合，亦配合主力客戶的新品推出，看待 2025 年下半年產能利用率提升因手機業務量較 2024 年同期顯著提升，若以規格片數來看，估計 2026 年將從 2-4 片再翻倍增加至 6-7 片。

AI 傳輸技術整合方面，熊雅士指出，台郡將 AI 伺服器歸類於雲端運算應用，應對空間微縮與散熱不足等現況的改善，台郡提出對應的 MPI 與 LCP 軟板整合解決方案取代傳統傳輸方式，這部分已獲得 AI 客戶採用出貨，後續預期不僅感測在系統之間的傳輸商機在空間節省。

同時，台郡也發展光通訊的技術，熊雅士指出，在電子訊號與光訊號之間，台郡策略性投資的 IC 設計廠宏觀微電子 (6568-TW)，也將有合作的綜效。

台郡台郡 2024 年營收 264.44 億元，毛利率 5.7%，年減 9.1%，2024 年稅後虧損 淨損 8.26 億元，每股虧損 2.56 元。2024 年全年資本支出 5.71 億元。預計在全年虧損的情況下，將不配發任何股利。