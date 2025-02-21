〈台郡法說〉轉型中連兩季虧損 2024年全年每股虧損2.56元
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-21 17:39
正積極轉型中的軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (21) 日召開法說會，並公布最新損益資訊，台郡 2024 年第三季及第四季都處於虧損的營運狀態，且第四季處於負毛利率，第四季單稅後虧損更較第三季擴大到 5.92 億元，台郡 2024 年全年淨損 8.26 億元，每股虧損 2.56 元，這是台郡 2007 年以來首度出現全年虧損的營運。
台郡 2024 年第四季營收 656.74 億元，毛利率負 0.6%，季減 5.8 個百分點，年減 16.6 個百分點，單季稅後虧損 5.92 億元，較上季同爲虧損，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 1.83 元。
台郡 2024 年營收 264.44 億元，毛利率 5.7%，年減 9.1%，2024 年稅後虧損 淨損 8.26 億元，每股虧損 2.56 元。
台郡 2024 年的產品出貨結構包括，消費電子應用占 14%，通訊 40%、電腦相關占 40%。
台郡財務長熊雅士指出，公司持續開發包括光通訊及高速傳輸新技術及多元化產品組合以應對市場挑戰，力求 2025 年台郡的營運能由虧轉盈。
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