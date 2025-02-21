〈台郡法說〉轉型中連兩季虧損 2024年全年每股虧損2.56元

正積極轉型中的軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (21) 日召開法說會，並公布最新損益資訊，台郡 2024 年第三季及第四季都處於虧損的營運狀態，且第四季處於負毛利率，第四季單稅後虧損更較第三季擴大到 5.92 億元，台郡 2024 年全年淨損 8.26 億元，每股虧損 2.56 元，這是台郡 2007 年以來首度出現全年虧損的營運。