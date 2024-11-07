台郡Q3旺季營運出現虧損 前三季每股虧損0.73元

正積極轉型中的軟板廠台郡 ( 6269-TW ) 今 (7) 日召開法說會，並公布最新損益資訊，台郡 2024 年第三季營收 64 億，單季稅後虧損 3.33 億元，較上季及去年同期由盈轉虧，每股虧損 1.03 元，2024 年前三季台郡稅後虧損 2.35 億元，每股虧 0.73 元。

‌



台郡指出，公司持續開發新技術及多元化產品組合以應對市場挑戰：2024 年下半年面對國際情勢及市場需求變化帶來的營運挑戰，台郡營運策略將聚焦資源於更具成長潛力的產品與力求產品多元化，以強化競爭力及提升公司未來的市場定位。多元化產品策略將成為台郡新一階段的重點。