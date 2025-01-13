技嘉發表Intel® B860和AMD B850系列主機板 以AI重塑遊戲效能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-13 17:41

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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今 (13) 日發表新一代 Intel® B860 和 AMD B850 系列主機板，透過創新的 AI 技術及友善設計釋放最新 Intel® Core™ Ultra 和 AMD Ryzen™ 處理器的遊戲效能並提供便利的 PC 組裝體驗，並配備全數位電源和強化的散熱設計。

延續技嘉 X870 系列主機板以全面支援 AMD Ryzen™ 57000 及 9000 系列 X3D 處理器取得全球市場最高佔有率，並承襲高階機種的領先技術，全新 B800 系列主機板同步採用頂級用料及 AID5 黑科技 (D5 Bionics Corsa) 以 AI 增強技術透過軟體、硬體和韌體的全面調校，將 AMD B850 系列主機板的 DDR5 記憶體效能提升至 8600MT/s，且在 Intel B860 系列主機板上高達 9466MT/s。

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玩家只需透過技嘉獨家軟體 AI SNATCH，一鍵即可達成世界超頻達人等級的效能。同時，AI 驅動的 PCB 設計藉由 AI 模擬降低信號反射，確保多層訊號傳輸的完整性。

此外，Hyper Tune BIOS 功能透過 AI 優化，可微調 Intel® B860 系列主機板上的記憶體參考代碼（MRC），以滿足遊戲和多工處理的高負載需求。而專為 AMD Ryzen™ 9000 系列 X3D 處理器打造的 X3D Turbo 模式，透過調整核心數完整釋放 AMD B850 系列主機板的遊戲效能。

技嘉 B860 和 B850 系列主機板採用全數位電源設計和高效率散熱解決方案，獨特的散熱片可提升高達 4 倍的散熱表面積，並結合熱管和高係數導熱墊，以提供卓越的散熱效率。

技嘉 B800 系列主機板也具備多項友善設計，提供便捷的 PC 組裝體驗，包括 PCIe EZ-Latch Plus、M.2 EZ-Latch Click 和 WIFI EZ-PLUG，無需工具即可安裝及卸除顯示卡、M.2 SSD 及 WIFI 天線。