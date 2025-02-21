新光保全去年營收創新高 春酒如誓師「TRUST」光束璀璨四射

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-21 20:32

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新光保全 (9925-TW) 今 (21) 日舉行春酒晚會，開場以熱情洋溢的嘉年華風格點燃現場氣氛，異國風情的表演如同視覺與聽覺的盛宴。新光保全董事長吳昕東感謝全體同仁們的支持與努力，更期勉團隊努力跟上 AI 的浪潮，持續進步。

新光保全預計於 3 月中旬「智慧城市展」將展出包括 AI 火災預防、智慧巡檢機器人以及整合電氣、空調、消防、給排水與弱電設施的 BIM 平台等多項解決方案。

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新光保全 2024 年營收 78.43 億元再創新高，成長 1.75%，應證「雙軸轉型」策略發威。總經理洪國超並指出，新保在吳昕東董事長帶領下，持續導入 AI 應用，優化客戶體驗，有效提升內部管理效率。

新保保全產業不僅在轉型中變得更加多元，還榮獲了「永續報告書服務業第 1 類金級獎」，並透過 AI 技術導入、數位化管理與流程優化，獲得「數位轉型鼎革獎」的肯定，成為唯一獲此殊榮的服務業老字號企業。

新光保全在智慧城市領域繳出亮眼成績單，透過 AI 技術與數位管理的深度應用，新保不僅提升了城市安全管理的效率，還在服務創新上取得突破。

展望 2025 年，新光保全以「TRUST」為核心，誓師再創佳績。T (team) 為群策群力、人資變革；R (responsibility) 為定責當責、盡責究責；U (user) 是以用戶為中心、優化體驗；S (software) 即為軟體定義、客製服務；T (tenacity) 則是發揮韌性、追求卓越。現場氣氛隨著這一願景的宣布熱烈升溫，全體同仁共同誓言為客戶創造更加安全、安心的環境。