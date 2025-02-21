雄獅看旅遊有三大新趨勢 團旅將這樣包裝搶市占

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-21 19:33

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國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (21) 日指出，觀察到疫後旅遊市場中，獎勵旅遊和客製小包團明顯成長，而二、三線城市或冷門國家深度旅遊也是新趨勢，因此，今年將持續深耕專注發展相關產品，預估類自由行的客製小團今年銷售增幅可達 20%。

雄獅統計，2023 至 2024 年間，為超過千家的企業客戶舉辦獎勵旅遊，最受歡迎的旅遊目的地為東南亞如泰國、越南，其次是日本和歐洲；更觀察到企業逐漸重視個性化的行程設計，如美食、文化、戶外探險等，或將 ESG 目標融入旅遊，如志工旅遊、環保行動等，以提升企業形象。

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此外，疫後可針對預算自由調整行程、私密性較高的客製迷你小團需求日增，據雄獅觀察，這類團體組成多為家族親友、10 人以下，去年服務人數較前年成長超過 10%，今年可望成長逾 20%。

另一方面，值得注意的是，據雄獅觀察，旅客開始傾向前往二、三線城市或冷門國家嘗試體驗深度旅遊，因此，雄獅規劃雙城、長天數產品，陸續推出 8 日全覽行程，如分別針對日本關東全區、東北全覽、北陸中部七縣、九州南北遊等打造制霸之旅；韓國則可一次蒐羅首爾、全羅南北道、慶尚南北道、釜山美景；東南亞線預期今年峴港和清邁熱度不減，並主打峇里島順遊泗水婆羅摩火山、日惹雙城行程，預計３月更將推出全新遊輪行程，帶旅客到北越河內蘭夏灣世界文化遺產，體驗豪華過夜郵輪。

而講求結合興趣的主題旅遊產品，或是參加當地特殊文化盛事，逐漸成為消費者的旅遊新選擇，雄獅表示，相較於 2023 年，2024 年這類行程呈現兩位數的成長，其中如北歐、東非、南非和中亞等地區，崛起速度最快，北歐極光團行程已上架到明年３月，接下來將推出不丹行程，帶旅客造訪世界最後的香格里拉，完成環遊百國拼圖。