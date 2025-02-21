川普挺「小企」！美國小型企業樂觀指數創6年多新高、AI動能加持 小型股後市看俏

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-21 11:03

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隨著川普上任及共和黨掌控美國國會，小型企業信心大增。根據美國全國獨立企業聯合會最新數據顯示，1 月份小企業樂觀指數（Small Business Optimism Index）仍高居 102.8，為 2018 年 10 月以來的相對高點，延續大選後的強勁趨勢。邁入 2025 年，儘管世界多國經濟仍面臨地緣政治及關稅政策的潛在影響，但是美國經濟似乎不在其中，強勁的消費支出及就業數據的推動下，美國經濟仍維持成長的趨勢，有利於小型股未來的表現。

富蘭克林證券投顧表示，隨著聯準會啟動降息政策，小型企業迎來了一股新的活力。過去，由於高昂的融資成本，許多小型企業在資金周轉上面臨著巨大的壓力。然而，降息政策的實施，讓這些企業的信貸狀況顯著改善，資金取得的狀況也相對容易，融資成本也從高點回落，為小型企業的發展帶來了新的契機。

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富蘭克林證券投顧表示，川普總統的政策將成為小型股的催化劑，因為這激發投資者對國內市場的偏好，尤其是在美國大型股經歷大幅度的漲勢後，投資者開始關注小型股的上行潛力。此外，美國總統川普宣告的 Stargate 計畫，囊括了數家美國科技巨頭，預計未來四年投資 AI 基礎建設 5,000 億美元。摩根大通則預期 2025 年的 GDP 增長將保持平穩，且 AI 資料中心的支出可能在 2025 至 2026 年間為美國經濟成長貢獻約 0.1 到 0.2 個百分點，而美國經濟成長將帶動小型股獲利有雙位數的成長，也將進一步推升小型股表現。

富蘭克林坦伯頓集團旗下美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆．斯托菲爾 (Jim Stoeffel) 表示，儘管關於關稅、放鬆監管和實際政策實施的細節仍有待觀察，但我們對經濟的健康狀況和通膨的持續下降保持樂觀。儘管市場情緒因對聯準會降息的預期下降而受到壓抑，仍看好科技和工業類股，並增加對能源類股的投資，特別是在天然氣和發電方面。