市值動能因子加持 航運、電腦周邊類股跑贏大盤

保德信投信 2025-02-21 17:11

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企業獲利是驅動股價成長的重要因素，保德信指出，若 ETF 選股能挑選獲利成長預期高的強勢股，長期股價表現相較於整體類股走勢更具優勢，不僅跟漲抗跌，甚至有機會繳出優於類股的倍數報酬率。(資料來源：Bloomberg、保德信，2025/02)

保德信市值動能 50 ETF(009803)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 擬任經理人張芷菱表示，統計 2021 年至 2024 年底，包括航運、電腦周邊設備、金融保險、電機機械、光電、塑膠等類股，累積報酬率從 - 53% 至 178% 不等，但如果在選股時加入市值成長前 15%、FactSet 預估未來 12 個月 EPS 成長率高，以及近 6 個月夏普值的強勢股篩選因子，所展現的報酬率更為傲人。(資料來源：同下方表格資料來源說明)

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張芷菱分析，以航運股為例，同期間加權指數類股漲幅為 178%，而納入市值動能條件的臺灣市值動能 50 指數類股漲幅達 336%；至於塑膠類股受到台塑四寶拖累，指數不漲反跌 - 53%，然而加入動能成長因子之後同期間漲幅由黑翻紅為 6%，反映出臺灣市值動能 50 指數眾多產業漲幅超越大盤表現，凸顯追蹤指數選股能力。(資料來源：同下方表格資料來源說明)

臺灣市值動能 50 指數與台股主要指數各類股表現比較

資料來源 : 臺灣指數公司，保德信整理，2021/01/01~2024/12/31。注意：上述提及之指數報酬率均為含息報酬率，意指利用指數所計算之投資報酬率中，亦包含現金股利之報酬。以上僅為 ETF 追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本 ETF 基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。[(終值 / 前值)-1]*100%。

張芷菱指出，近期不論是美股或是台股均呈現橫盤整理，特別是美國總統川普動作頻頻，如今大家都在觀望晶圓龍頭大廠與 Intel 合作議題以及關稅項目，讓指數再度陷入盤整，預期加權指數短期內仍以箱型區間整理為主要走勢，此時選股若能加入成長、品質、動能、價值等篩選因子，不論是布局大型市值標竿企業，或是挑選各產業中的隱形冠軍，皆有望帶動報酬率勝出。(資料來源：Bloomberg、保德信，2025/02。)

另外，看好 DeepSeek 打開更多 AI 應用的可能性，張芷菱說明，DeepSeek 讓市場看見除了算力資源外，雲端服務業者加速開發以及採用 ASIC 也是提升 AI 算力的方法之一，且有助於成本結構控管，此外，隨著 AI 訓練成本下降、模型精簡化，對於邊緣 AI 應用發展更為有利，有望帶動 AI PC、AI 手機等終端消費產品需求面，進而挹注相關標竿供應鏈廠商營運表現。(資料來源：Bloomberg，2025/02)

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