空中巴士CEO：若關稅影響美國交機 將優先滿足非美客戶需求

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-21 09:04

‌



空中巴士（Airbus）執行長 Guillaume Faury 周四（20 日）表示，如果關稅政策打亂了在美進口，這家歐洲飛機製造商可能會優先向非美客戶交機。

Faury 在接受《CNBC》採訪時談到公司業績時說道：「我們有來自世界其他地區的龐大需求，因此，如果我們在向美國交付時遇到很大的困難，我們可以調整，提前向其他非常渴望飛機的客戶交機。」

‌



Faury 稱：「這些關稅迫在眉睫，但我們都還不知道具體細節，既不清楚是否會有關稅，不了解美國何時徵收，也不知道關稅會產生什麼樣的影響。所以，我們隨時準備作出相應調整。」

上周美國總統川普簽署行政命令，宣布對所有進口至美國的鋼鐵和鋁徵收 25% 關稅，不利於飛機製造等相關下游產業。川普還要求美國相關部門確定與每個外國貿易夥伴的「對等關稅」。

儘管如此，Faury 提到，空中巴士近年來已採取行動，不僅從美國採購更多配件，在美銷售大量飛機和直升機，而且還將部分生產基地設在當地，「所以我們有很多潛在靈活性。」

其中就包括位於美國阿拉巴馬州莫比爾的一個大型產出基地，該基地擁有兩條 A220 和 A320 系列噴氣式飛機總裝線，另一條美國生產線正在興建中，用於生產面向美國市場的 A320 和 A321。

許多美國大型航空公司都是空中巴士的客戶，包括美國航空、達美航空、聯合航空和捷藍航空。