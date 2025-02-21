支付占比穩居全球第四！三大利多激勵 離岸人民幣兌美元應聲強漲
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-21 12:50
中國離岸人民幣突然表現強勢，截至今 (21) 日早上收盤，離岸人民幣兌美元(USDCNH) 匯率較前一交易日上漲 490 點，全天在 7.2856-7.2315 人民幣區間進行交易，主要因為近期利多消息不斷。
首先，環球銀行金融電信協會 (Swift) 周四 (20) 日發布的人民幣月度報告和數據統計顯示，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣上月維持全球第四大最活躍貨幣的位置，佔比 3.79%，2024 年 12 月佔比為 3.75%。自去年 11 月超越日元重返全球第四大最活躍貨幣後，人民幣連 3 月坐穩全球第四大最活躍貨幣，僅次於美元、歐元、英鎊。
其次，美國總統川普正考慮與中國達成新貿易協議的可能性。消息人士透露，川普希望與中國達成一項廣泛的協議，而不僅僅是重新調整貿易關係，這在一定程度上緩解了市場的擔憂。
另外，聯準會 (Fed) 表示，考慮暫停或放緩量化緊縮直到債務上限問題解決可能是合適的，美元指數因此回落。
第三，中國經濟預期向好。高盛表示，廣泛的 AI 採用可在下一個十年將中國企業每年 EPS 提高 2.5%，成長前景改善和信心提升有望將中國股市的公允估值提高 15%-20%，並可能帶來超過 2000 億美元的資金流入，其中南向資金貢獻 1040 億美元，料將部分扭轉全球資產管理機構的低配狀態。
政策層面，中國財政部長藍佛安最新撰文指出，財政部門將切實把思想和行動統一到黨中央關於經濟形勢的科學判斷上來，準確把握今年經濟工作總體要求、政策取向和重點任務，實施好更加積極的財政政策，加大逆週期調節力度，持續用力、更加給力，推動經濟社會發展保持良好勢頭。
事實上，近期外資對人民幣資產的預期更為樂觀。提出「美元微笑理論」的摩根士丹利前經濟學家任永力 (Stephen Jen) 認為，現時看好中國股票和中國經濟的理由，比看淡的理由要多得多，中國股票可能再次成為可投資對象。
任永力也表示，AI 發展可能敲響投資者誤判中國製造業和技術實力的警鐘。疫情前，中國在 AI 領域已處於全球領先。房地產方面，中國一線房市出現復甦的跡象，家庭儲蓄率從通常的不到 40% 飆升至目前的 44%，顯示如果條件合適，消費有巨大成長空間。
他認為，中國債券和人民幣表現堅挺。雖然部分西方投資者撤出中國，但中國境內公債 2024 年上漲超過 8%，2021 年以來上漲 17%，遠超美國公債。中國出口商大量囤積美元，目前可能達到 2 至 3 兆美元，可能對美元兌人民幣構成重大下行風險。無論恆生指數抑或中國增長股，與全球平均相比，獲利成長更高，但市盈率更低，二者估值差距約為 4.3 兆美元。如果中國投資者信心能夠恢復，這種「中國折扣」可以部分消除。目前全球投資人對中國資產的配置仍不足，目前外資僅持有 8% 的中國股票和 2.7% 的中國債券。
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