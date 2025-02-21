支付占比穩居全球第四！三大利多激勵 離岸人民幣兌美元應聲強漲

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-21 12:50

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中國離岸人民幣突然表現強勢，截至今 (21) 日早上收盤，離岸人民幣兌美元(USDCNH) 匯率較前一交易日上漲 490 點，全天在 7.2856-7.2315 人民幣區間進行交易，主要因為近期利多消息不斷。

首先，環球銀行金融電信協會 (Swift) 周四 (20) 日發布的人民幣月度報告和數據統計顯示，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣上月維持全球第四大最活躍貨幣的位置，佔比 3.79%，2024 年 12 月佔比為 3.75%。自去年 11 月超越日元重返全球第四大最活躍貨幣後，人民幣連 3 月坐穩全球第四大最活躍貨幣，僅次於美元、歐元、英鎊。

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其次，美國總統川普正考慮與中國達成新貿易協議的可能性。消息人士透露，川普希望與中國達成一項廣泛的協議，而不僅僅是重新調整貿易關係，這在一定程度上緩解了市場的擔憂。

第三，中國經濟預期向好。高盛表示，廣泛的 AI 採用可在下一個十年將中國企業每年 EPS 提高 2.5%，成長前景改善和信心提升有望將中國股市的公允估值提高 15%-20%，並可能帶來超過 2000 億美元的資金流入，其中南向資金貢獻 1040 億美元，料將部分扭轉全球資產管理機構的低配狀態。

政策層面，中國財政部長藍佛安最新撰文指出，財政部門將切實把思想和行動統一到黨中央關於經濟形勢的科學判斷上來，準確把握今年經濟工作總體要求、政策取向和重點任務，實施好更加積極的財政政策，加大逆週期調節力度，持續用力、更加給力，推動經濟社會發展保持良好勢頭。

任永力也表示，AI 發展可能敲響投資者誤判中國製造業和技術實力的警鐘。疫情前，中國在 AI 領域已處於全球領先。房地產方面，中國一線房市出現復甦的跡象，家庭儲蓄率從通常的不到 40% 飆升至目前的 44%，顯示如果條件合適，消費有巨大成長空間。