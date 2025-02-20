外匯速報 - 美元/離岸人民幣(USDCNH) 大跌0.49%，報7.2459元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 23:10
截至台北時間20日23:10，美元/離岸人民幣下跌0.0357點跌幅達0.49%，暫報7.2459點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.78%
- 近 1 週：-0.37%
- 近 3 月：+0.68%
- 近 6 月：+2.10%
- 今年以來：-0.68%
美元/離岸人民幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.84，本日下跌0.48%
- 美元/瑞典克朗相關性0.71，本日下跌0.46%
- 美元/加幣相關性0.67，本日下跌0.28%
美元/離岸人民幣近90天負相關的前3貨幣對
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