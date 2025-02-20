全民瘋出國 我去年旅行逆差破百億美元史上最大

中央銀行今 (20) 日公布我國去年第四季國際收支帳統計，全年國際收支創下多個紀錄，包括經常帳順差歷年第二高、商品貿易順差歷年最高、初次所得順差歷年最高以及金融帳直接投資淨資產歷年最高等，反映我國出口、廠商海外投資和國人海外投資均高度熱絡。

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去年旅行逆差衝破百億元創史上最大

央行再度強調，對外淨債權的增加，如由民間部門持有，即為金融帳淨資產的增加；若由貨幣當局持有，即為準備資產的增加，而經常帳有順差的國家，如日本、新加坡、南韓、德國和台灣等，其金融帳淨資產多呈增加。