全民瘋出國 我去年旅行逆差破百億美元史上最大
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-20 18:45
中央銀行今 (20) 日公布我國去年第四季國際收支帳統計，全年國際收支創下多個紀錄，包括經常帳順差歷年第二高、商品貿易順差歷年最高、初次所得順差歷年最高以及金融帳直接投資淨資產歷年最高等，反映我國出口、廠商海外投資和國人海外投資均高度熱絡。
央行統計，去年全年經常帳順差 1138.3 億美元，金融帳淨資產增加 943.9 億美元，央行準備資產增加 108.8 億美元。
去年旅行逆差衝破百億元創史上最大
不過，值得留意的是，全年旅行支出高達 200.63 億美元，創歷年次高，僅次於 2019 年，旅行收入 96.92 億美元，造成旅行逆差 104.01 億美元創歷年最大。
而就單季來看，去年第四季我國經常帳順差 344.0 億美元，金融帳淨資產增加 307.0 億美元，央行準備資產增加 41.4 億美元。
央行進一步說明，去年第四季商品貿易順差 263.2 億美元，年減 37.0 億美元，主要因出口引申需求帶動廠商備料擴增，使進口增額大於出口增額。
而服務收支逆差 19.9 億美元，年增 1.4 億美元，主要因旅行支出增加。
初次所得順差 114.5 億美元，年增多達 36 億美元，主要因居民對外直接投資所得收入增加，央行說明，此反映台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 和世界先進 (5347-TW) 等科技大廠赴海外投資所致。
金融帳方面，直接投資淨資產增加 41.8 億美元，其中，居民對外直接投資淨增加 70.3 億美元，外資來台直接投資淨增加 28.6 億美元。
證券投資淨資產增加 250.7 億美元，其中，居民對外證券投資淨增加 184.8 億美元，主要因民間部門增持國外股權證券，非居民證券投資淨減少 66.0 億美元，則是因外資減持台股。
央行再度強調，對外淨債權的增加，如由民間部門持有，即為金融帳淨資產的增加；若由貨幣當局持有，即為準備資產的增加，而經常帳有順差的國家，如日本、新加坡、南韓、德國和台灣等，其金融帳淨資產多呈增加。
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