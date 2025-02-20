大統益去年EPS達8.24元登頂 擬配發7元股息殖利率達4.72%
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-20 16:44
全台最大黃豆加工製造廠大統益 (1232-TW) 今 (20) 日公布最新獲利及股利資訊，2024 年全年營收 220.67 億元，稅後純益爲 13.17 億元，創新高，年增 9.34%，每股純益達 8.24 元，擬配發 7 元現金股利也改寫歷年新高。
依大統益今天收盤價 148 元計算，大統益去年股利的現金殖利率 4.72%。
大統益 2024 年第四季營收 56.9 億元，毛利率 13.12%，季增 1.83 個百分點，年增 1.39 個百分點，單季稅後純益爲 3.54 億元，季增 37.73%，年增 7.27%，單季每股純益達 2.22 元。
大統益 2024 年營收 109.64 億元，毛利率 12.47%，年增 1.75 個百分點，稅後純益爲 13.17 億元，創新高，年增 9.34%，每股純益達 8.24 元
大統益目前由統一 (1216-TW) 掌握經營權，董事長爲羅智先，大統益產品項目涵蓋大豆沙拉油、芥花油、棕櫚油及油炸專用油等，其油品品牌即為「美食家」油品，18 公升桶裝油目標市場為業務用餐飲通路。
大統益長期專注於國內大宗物資市場經營，並聚焦於具備競爭優勢的大豆相關產品，如大豆粉、全脂豆粉、大豆油、大豆卵磷脂、精選大豆、非基改大豆，以及各種植物油如棕櫚油、芥花油、葵花油生產與販售，多項主力產品市占率居市場之冠，也是亞洲最具競爭力的大豆加工及植物油生產廠商之一。
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