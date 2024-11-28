瘋出國帶動旅遊業求才潮 職缺增至4.3萬 資深工程師年薪200萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-28 10:25

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台灣虎航與星宇航空接續在第四季上市，觀光旅遊業蓬勃發展！104 人力銀行徵才資料庫顯示，截至 11 月旅遊業工作機會數 4.3 萬個，已超越 COVID-19 疫情爆發前水準。主要職務地勤、空服員、導遊、領隊、飯店工作人員等，月薪區間落在 3.2 萬到 6.4 萬不等；隨著 OTA(Online Travel Agent) 線上旅行社、高端及永續旅遊興起，旅遊業爭搶人才也擴及工程師、小編、顧問等職務，其中，資深工程師年薪上看 200 萬。

今年，你出國旅遊了嗎？觀光署統計，今年 1 到 9 月累積已有 1,275 萬人次出國，比去年同期成長 51.4%。旅遊業暢旺，帶動企業徵才增強！104 人力銀行觀察最近十年每年 11 月旅遊徵才趨勢，COVID-19 疫情爆發前，平均每年 11 月徵才 2.5 至 2.9 萬人，COVID-19 爆發後 2020 年徵才動能降至 2.3 萬人，2022 年隨國境解封，2024 年 11 月工作機會已增到 4.3 萬人，兩年反彈幅度達 75%。旅遊業大復甦，最近三年，希望從事旅遊休閒職類的求職者人數逐年增長，三年成長約 7%。

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104 人力銀行用大數據觀察旅遊業主要職務薪資行情發現，空服員平均月薪 6.4 萬、導遊 5.7 萬、領隊 5.4 萬、地勤 4.4 萬、飯店工作人員 3.2 萬。

疫情過後，旅遊業除了工作機會增多、求職者意願提升之外，也出現以下新趨勢：

1. 數位化： OTA 線上旅行社崛起，旅遊業開始招募工程師，協助設計、規劃線上平台讓使用者擁有更好的體驗，資深工程師年薪上看 200 萬；行銷模式也從線下大型旅展、企業福委會拜訪等管道，逐步整合導向線上 (O2O)，小編則從低度需求，到近年兩年每月已有雙位數的人才需求。

2. 高端化：疫情之後，消費者越來越願意花錢旅遊，也帶動高端旅遊職缺，例如旅遊業顧問祕書，依顧客需求和喜好推薦專屬的旅遊行程，或是高端旅遊規劃師，從旅遊規劃討論、飯店 / 餐廳預訂開始，提供客人精緻的客製化服務、報價，滿足專屬行程需求。