昇陽半本周大漲逾2成 兩大股東同步沾光

鉅亨網記者魏志豪 馬來西亞 2025-02-20 14:22

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昇陽半導體近年與大客戶合作越趨緊密，專注在先進製程的再生晶圓，隨著技術越先進、製程道數增加，再生晶圓用量也提升，因此積極擴產，去年底再生晶圓月產能約 63 萬片，今年隨著台中港新一期產能加入，月產能將大幅提升至 80 萬片，甚至逾 80 萬片，成長相當快速。

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法人看好，昇陽半今年 1 月營收已達 3.6 億元，年增幅高達 46.4%，首季也將大幅超越去年同期，且全年將呈現逐季上揚，帶動營收、獲利續創歷史新高。

均豪、聖暉 * 雙雙投資昇陽半，分別持股 5.21%、3.74%，以公允價值方式認列該持股，兩者在再生晶圓設備、工程領域與其緊密合作，隨著昇陽半逐步站穩再生晶圓龍頭地位，兩家業者不僅可分享其營運成果，也能強化與產業的連結。