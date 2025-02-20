〈焦點股〉重電股大復活 亞力挾台電、半導體訂單題材衝漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-20 12:03
重電廠亞力 (1514-TW) 受惠台電以及半導體海外建廠訂單暢旺，激勵亞力今 (20) 日股價漲勢凌厲，強攻漲停鎖住 108 元。此外，其他重電廠華城 (1519-TW) 進逼漲停，士電 (1503-TW) 及中興電 (1514-TW) 也都大漲逾半根停板。
亞力早盤以 99 元開高後一路上攻，盤中亮燈漲停鎖住 108 元，站回百元關卡，也站上所有均線，成交爆量超過 1.4 萬張，排隊委買量則超過 2000 張。至於三大法人近日籌碼動向，本周合計賣超 1105 張。
亞力 2025 年成長引擎多元，台電方面，Statcom(靜態同步補償器) 工程訂單達 20 億元，預計今年可以至少認列三分之一。
半導體業者海外建廠部分，新加坡有世界先進 (5347-TW) 訂單洽談當中，德國、日本及美國則有台積電 (2330-TW) 設廠訂單。此外，國內市場也有斬獲，台積電中壓設備有望在今年上半年取得歐洲認證，台積電國內可望再取得 10 億元訂單，法人預估，將帶動外銷訂單年增雙位數。
立法院刪減台電預算 1000 億元，法人指出，雖然可能影響重電業者短期的股價表現，不過碳關稅、RE100 為國際趨勢，加上數據中心發展，認為綠電仍是剛性需求，對重電業長期發展影響有限。
亞力 1 月營收 5.72 億元，月減 48.21%，年減 11.68%。華城 1 月營收 12.75 億元，月減 63.65%，年增 89.01%。士電 1 月營收 42.48 億元，月增 22.79%，年增 8.71%。中興電 1 月營收 19.29 億元，月減 18%，年減 0.7%。
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