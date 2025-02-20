〈焦點股〉重電股大復活 亞力挾台電、半導體訂單題材衝漲停

亞力早盤以 99 元開高後一路上攻，盤中亮燈漲停鎖住 108 元，站回百元關卡，也站上所有均線，成交爆量超過 1.4 萬張，排隊委買量則超過 2000 張。至於三大法人近日籌碼動向，本周合計賣超 1105 張。

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立法院刪減台電預算 1000 億元，法人指出，雖然可能影響重電業者短期的股價表現，不過碳關稅、RE100 為國際趨勢，加上數據中心發展，認為綠電仍是剛性需求，對重電業長期發展影響有限。