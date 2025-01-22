昇陽半今年底12吋月產能達80萬片 總投資25億元新廠2026完工

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-22 18:56

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再生晶圓龍頭昇陽半 (8028-TW) 今 (22) 日表示，2025 年底 12 吋再生晶圓月產能將提升至 80 萬片，並持續在臺中港科技產業園區新建廠房及擴充產能，總投資額達新台幣 25 億元，預計於 2026 年完工。

昇陽半於 2024 年 11 月再度通過第三案「根留台灣投資方案」，今日在經濟部臺中港科技產業園區舉行新建廠房動土典禮，由昇陽半董事長梁明成與總經理蔡幸川共同主持，並邀請經濟部產業園區管理局臺中分局分局長紀世宗蒞臨祝賀，象徵昇陽半導體持續深耕台灣、推動產業升級的決心。

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董事長梁明成表示，此次擴建展現了昇陽半深耕台灣的信心，並為邁向全球市場奠定基礎。公司將以技術創新與卓越品質，引領再生晶圓產業的未來。

總經理蔡幸川也指出，公司 20 億元可轉換公司債今日正式掛牌，這筆資金將用於擴建廠房與擴充產能，預計 2025 年底 12 吋再生晶圓月產能將提升至 80 萬片，進一步滿足全球市場對高品質再生晶圓日益增長的需求。

昇陽半說，臺中港科技產業園區是公司的重要生產基地，未來公司將與地方政府及相關單位緊密合作，創造更多高品質就業機會，並推動台中地區的經濟發展。分局長紀世宗表示，昇陽半在臺中港科技園區的擴建計畫，不僅展現企業的前瞻眼光，更為地方經濟注入活水，期待看到更多企業以此為典範，攜手共創繁榮。