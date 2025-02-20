〈國泰金經濟調查〉2月景氣展望與股市樂觀指數走弱 風險偏好續揚

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-20 10:21

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國泰金 (2881-TW) 今 (20) 日發布 2025 年 2 月國民經濟信心調查結果，民眾景氣展望樂觀指數走低，消費意願短期同步降溫；政策不確定性令國際股市區間震盪，股市樂觀情緒短期下降，但風險偏好續揚。有超過 4 成民眾認為，美股走勢是影響台股 2025 年走勢的最重要原因。

國發會最新公布的 12 月景氣對策信號由黃紅燈轉為紅燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚。國泰金本月調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至 -6.4，但展望樂觀指數明顯走弱至 -11.2。大額消費意願指數下降至 8.3，耐久財消費意願指數同步微降至 -8.8，顯示民眾消費動能短期降溫。買房意願連續四個月改善，本月小升至 -48.5，賣房意願亦上升至 -15.7。

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主計總處於 2024 年 11 月 29 日預估台灣 2025 年經濟成長率 3.29%，通貨膨脹率 1.93%。國泰金本月調查結果顯示，民眾對於 2025 年台灣經濟成長率的平均預期值小幅下降至 2.84%，有 53% 的民眾認為經濟成長率會低於 3%；而民眾對於 2025 年平均通膨預期值持平在 2.28%，有 66% 的民眾認為通膨會高於 2%。相較於主計總處，民眾對於今年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

川普就職後簽署多項包含課徵關稅在內的行政命令，政策不確定性令國際股市區間震盪。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數大幅下降至 9.2，但風險偏好指數小幅走高至 19.3。

針對民眾對於影響 2025 年台灣經濟重要因素調查，調查結果顯示，34% 的民眾認為最主要因素為課徵關稅影響全球貿易活動，其次有 26% 民眾認為主因是美國經濟成長動能，另有 14% 民眾覺得全球與兩岸的地緣政治風險是重要因素。