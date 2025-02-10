國壽獲利回神！國泰金元月賺進145億元 3子公司寫同期新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-10 17:39

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國泰金 (2882-TW) 今 (10) 日公告 2025 年 1 月稅後純益達 144.9 億元，年成長 54%，EPS 達 0.99 元。各子公司核心業務動能強健，獲利表現優異，其中，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信稅後純益皆創同期新高，而國泰人壽 1 月獲利回神，稅後純益達 94.3 億元，較去年同期大幅成長一倍。

國壽單月獲利強勁，主要反映資本利得、經常性收益貢獻及避險操作優異，今年以來金融市場波動，然投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。1 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 178 億元及 49 億元。

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國壽指出，1 月雖受川普關稅政策、DeepSeek 衝擊 AI 市場及 Fed 鷹派聲明等因素干擾，導致金融市場波動，但在企業財報表現仍穩健的支撐下，股市於高檔震盪，台股受外資回補帶動而反彈走揚，國壽掌握波段操作，逢高調節股票部位，加以在經常性收益持續挹注下，整體獲利表現亮眼。此外，替代避險操作得宜，有助挹注外匯價格變動準備金，截至 1 月底餘額逾 325 億元。

在資本方面，國壽 1 月淨值比約 9%，RBC 高於 320%，體現資本維持強健，清償能力無虞，並具足夠韌性抵禦金融市場波動。展望 2025 年，面對快速變化之金融局勢，公司將密切關注市場動向，靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。

保險業務方面，雖春節長假使工作天數減少，1 月新契約保費收入仍穩居業界第一，年成長 111%，其中 A&H 商品銷售動能穩定，單月初年度保費收入達 7.6 億元。2024 年度國壽外溢保單銷售量再度奪冠，外溢保單新契約保費收入突破百億且更創新高，達 179 億元，年成長近 7 成。因應投資市場波動加劇，國泰人壽持續推動穩健的類全委保單與定期定額商品，提供客戶長期投資、安心規劃退休的選擇，1 月投資型商品新契約保費收入達 99 億元，較去年同期大幅成長 373%。

國泰世華銀行方面，1 月稅後純益 42.5 億元，年成長 7%，受惠放款動能強勁，降息使外幣資金成本下降，推升淨利息收入達雙位數成長；保險與基金等財富管理商品銷量亮眼，信用卡簽帳金額穩定成長，淨手續費收入表現優異。主力信用卡產品 CUBE 卡新戶增加，累計流通卡數逾 600 萬張，動卡率亦表現良好。截至 1 月底逾放比率為 0.11%，備抵呆帳覆蓋率為 1460%，資產品質維持穩健。

國泰產險 1 月稅後純益 5.3 億元，創歷年同期新高，較去年同期成長 17%。1 月份簽單保費 38.4 億元，年成長 12%，創歷史單月最佳表現。

國泰證券 1 月稅後純益 2.4 億元，較去年同期減少 24%，主要受 1 月份農曆春節交易日減少所致。截至 1 月底，台股累計經紀市佔率達 4.32%，續創歷史新高。