川普政策不確定性 光隆精密-KY以靜制動 新增關稅壓力與客戶共同承擔

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-20 12:52

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車用零組件廠光隆精密 - KY(4581-TW) 董事長呂皇甫最新表示，隨著拓展日本商用車市有成，今年營收肯定是雙位數成長，獲利也有機會挑戰 2023 年的水準，而美國總統川普祭出的關稅加稅措施影響應不大，「和客戶共同承擔」，會以靜制動。

呂皇甫表示，這不是川普第一次打貿易戰，過往已有因應經驗，新增關稅壓力會和客戶共同承擔，客戶承擔相對多，反映在終端價格，對獲利影響不大，尤其川普的政策有各種不確定性，因應方式是「以靜制動」，但同時，美國新廠和台灣嘉義縣馬稠後產業園區新廠均動工中。

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目前光隆精密北美營收占比約 50%，主要客戶是 Cummins，近期獲日本商用車 ISUZU 青睞，今年將加強出貨，預料日本營收占比有望達 20%，超越歐洲市場銷售占比，成為今年重要的營運新動能。

對於新廠建置，光隆精密在台灣、泰國等地均有評估過開新廠，最後選在嘉義縣馬稠後，儘管土地成本較高，但呂皇甫看好，未來將擁地利之便，與南科產業鏈互相對接，拚打入科技業的基礎加工。

光隆精密在馬稠後第一期估投入約 6 億元建廠，預計 2026 年第二季完工，成為在台灣的主要生產基地。