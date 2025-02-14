川普「MAGA」有利股債 國泰投信：善用多重平衡型基金布局
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-14 17:31
美國公布 1 月 CPI 年增率 3%，核心 CPI 年增率則為 3.3%，雙雙高於市場預期，數據發布後一度引發美股下挫，投資人擔憂通膨有升溫風險，但美國新任總統川普持續公開表達支持低利率的立場，強調降息跟關稅政策應該互相配合。法人指出，低利率環境下，企業更有意願擴大投資，較低的借貸成本有助於提升公司的盈利，債券仍有機會賺取資本利得，不管對於股市或是債市來講都是利多。
國泰投信建議，投資人可以善用多重平衡型基金來佈局美國市場，國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，統計至去年 12 月，國泰美國多重收益平衡基金即持有約七成美國標的，依類別來看，有近五成企業債券，股票以科技業為主，金融業次之，基金由專業經理人投資操盤，根據市場變化調整投資組合，敏捷應變市場波動。
投資機構 ARK Invest 發布研究報告指出，2030 年，AI 的計算性能將提升 1000 倍以上，全球實際經濟增長率連帶提升，有可能從過去的平均 3%，加速到 7% 以上，科技類股會是第一線受惠族群。
范姜佩瑩進一步指出，國泰美國多重收益平衡基金持股即以科技電子股為首，蘋果、微軟、輝達都是成分股之一，有望在投資組合當中，扮演積極攻擊角色，2025 年投資重頭戲仍會是 AI，投資人別錯過行情。
分析美國市場，國泰投信認為，雖然短期通膨受到關稅影響有上行壓力，但中長線看來，美國總經表現仍屬穩健，中長期來看，目前仍看好美國總經，加上勞動數據和經濟成長都偏溫和，第一季美股表現可以期待，且美國新任總統川普上任後，喊出要讓美國再次偉大 (Make America Great Again)，市場看好可能會讓美國企業獲利加速成長，建議投資人可以抓緊時機加碼，參與美股成長行情。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 高股息ETF老大哥0056強勢填息 僅花13個交易日
- 國民ETF 00878規模突破4000億大關 再寫台灣ETF新頁
- 力抗川普亂流！5檔非投等債ETF比一比 00953B價量齊揚奪人氣王
- 瞄準川普新政AI紅利！00830擬配息3.96元創高 殖利率衝8.5%
上一篇
下一篇