川普「MAGA」有利股債 國泰投信：善用多重平衡型基金布局

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-14 17:31

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美國公布 1 月 CPI 年增率 3%，核心 CPI 年增率則為 3.3%，雙雙高於市場預期，數據發布後一度引發美股下挫，投資人擔憂通膨有升溫風險，但美國新任總統川普持續公開表達支持低利率的立場，強調降息跟關稅政策應該互相配合。法人指出，低利率環境下，企業更有意願擴大投資，較低的借貸成本有助於提升公司的盈利，債券仍有機會賺取資本利得，不管對於股市或是債市來講都是利多。

國泰投信建議，投資人可以善用多重平衡型基金來佈局美國市場，國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，統計至去年 12 月，國泰美國多重收益平衡基金即持有約七成美國標的，依類別來看，有近五成企業債券，股票以科技業為主，金融業次之，基金由專業經理人投資操盤，根據市場變化調整投資組合，敏捷應變市場波動。

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投資機構 ARK Invest 發布研究報告指出，2030 年，AI 的計算性能將提升 1000 倍以上，全球實際經濟增長率連帶提升，有可能從過去的平均 3%，加速到 7% 以上，科技類股會是第一線受惠族群。

范姜佩瑩進一步指出，國泰美國多重收益平衡基金持股即以科技電子股為首，蘋果、微軟、輝達都是成分股之一，有望在投資組合當中，扮演積極攻擊角色，2025 年投資重頭戲仍會是 AI，投資人別錯過行情。